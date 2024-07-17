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日本芥川賞、直木賞公布得獎名單 作家靠疫情下生活短篇作品集獲直木賞

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，今天公布第171屆得獎名單，3度入圍的作家一穗michi（一穂ミチ），以細膩描繪COVID-19疫情下生活的短篇作品集終獲直木賞。

日本放送協會（NHK）報導，本屆有兩部作品同獲芥川賞，分別是朝比奈秋的「山椒魚的49天」（暫譯，サンショウウオの四十九日），及松永K三藏的「bari山行」（バリ山行）。兩人都是首度入圍就獲獎。

本屆直木賞頒給46歲的作家一穗michi。一穗是大阪市人，關西大學畢業後一邊擔任上班族，一邊開始文學創作，2007年時正式以小說家身分出道，曾發表許多以「男性愛」（BL）為主題的作品。

一穗這次以作品「罪行大流行」（暫譯，ツミデミック）3度入圍終獲獎。

「罪行大流行」書名由日文的「罪行」和「疫情大流行」兩個單字結合而成，是一本包含6個故事的短篇作品集，共同點都是以COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情流行下的日本作為舞台。

透過一穗細緻的寫作，包括在失去往日繁華鬧區拉客的男子面前，出現了一名自稱是已故女性同學的故事，及被工作多年的餐飲店解雇的男子，因為覬覦獨居老人財產而接近老人的故事等，可以看到在被疫情大流行折磨的世界中，與「罪行」一起生活的人們內心的動搖。

獲芥川賞的朝比奈秋醫學系畢業後，邊擔任消化內科醫師邊進行文學創作，2021年以「鹽之道」獲林芙美子文學賞出道。

作品「山椒魚的49天」描述看似一人、實際上是兩名女性的連體嬰故事。朝比奈用頻繁變換視角的寫作手法，來描述兩名共享肉體與大腦的女性思考與記憶相互交織，在穿梭自我邊界間同時不斷地思考生與死。

另一位芥川賞得主松永K三藏現年44歲，定居兵庫縣西宮市。他出生茨城縣，幼年時移居西宮市，從國中時開始創作小說。

松永讀完關西學院大學後，一邊在建築相關公司工作，一邊創作小說，並在2021年獲新人賞出道。

他在得獎作品「bari山行」中，以一名擔心被經營困難的公司裁員的男性上班族為主角。

書名的bari是日文「變化」的前兩個片假名，山行則有去登山之意。書中故事大意為男主角跟公司前輩一同挑戰並非登山步道的山路。

男主角因為擔心工作不保，抱著奮不顧身的想法跨過險峻山谷，並透過這樣的體驗，重新審視自己生活方式的內心變化。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓，本屆預計8月下旬舉行頒獎典禮。

日文 日本 疫情

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