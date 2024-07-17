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夫和小三沙灘約會曬太陽 元配挺9月孕肚抓猴引全網幫抱不平

聯合新聞網／ 綜合報導
外遇的兩人被元配揭穿後，冷靜地坐在沙灘上看著她。圖擷自每日郵報
外遇的兩人被元配揭穿後，冷靜地坐在沙灘上看著她。圖擷自每日郵報

老公說要帶狗出去遛，其實卻是帶著狗和小三到沙灘上做日光浴。國外這名懷孕女子到沙灘找人，拿著手機錄下全程，不過外遇的兩人被抓包時，小三卻還若無其事躺在原地微笑冷眼看待，老公更捏造謊言表示「我們早就離婚了」。不少網友看了替元配抱不平，建議她快離開渣老公。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這部影片上傳TikTok後吸引超過1300萬次點閱率，不過目前這部影片已經遭到刪除。拍攝影片的女子拿著手機本來遠遠的錄影，她的另一半帶著他們的寵物狗，和一名不知名的女子躺在沙灘上曬日光浴。

女子在影片中走到兩人旁邊直接質問「這他X的是誰？」但小三卻始終掛著微笑，絲毫沒有不好意思的樣子。女子又接著說「我是他懷孕9個月的妻子，妳他X的是誰？他的孩子就在那裡耶！」

劈腿的兩人始終沒有任何反應，女子又接著說「再兩週我就要生了！」丈夫這才打破沉默，拿起毛巾準備離開並說「我們離婚了」。這句話瞬間點燃了女子的怒火，她大叫「我們沒有離婚！你早上才從家裡出門耶！」接著她又對小三大罵「妳到底對他做了什麼？」

不少網友看了忍不住留言替原PO抱不平，有人就留言說「他們連從地上爬起來都懶嗎？」、「妳值得更好的人！」、「妳的聲音聽起來很受傷，真抱歉妳要經歷這種事。」

外遇 孕婦

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