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男子參加人體衝浪意外被浪捲走 靠Apple Watch求救撿回一命

聯合新聞網／ 綜合報導
謝爾曼被海浪捲走，幸好靠Apple Watch成功獲救。圖擷自紐約郵報
謝爾曼被海浪捲走，幸好靠Apple Watch成功獲救。圖擷自紐約郵報

澳洲一名男子到海邊人體衝浪，意外被浪捲走，一度找不到回去的方向。不過幸好男子手上戴著Apple Watch，他趕緊用手錶打電話報警，隨後也被成功救援回到岸邊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，49歲的謝爾曼（Rick Shearman）在7月13日時，到澳洲拜倫灣一處海灘參加人體衝浪活動。這種衝浪方式不用衝浪板，所以當時謝爾曼什麼也沒有帶，沒想到就這樣被浪捲走。

謝爾曼說，當時他沉進水中，感覺頭上有東西在壓他，他一時恐慌便開始抽筋。不過他馬上回過神來調整自己，知道這種時候不能跟浪拚搏，於是讓海浪帶著他放鬆漂浮在水面上，然後他試圖用手上的Apple Watch求救。

他用Apple Watch打了緊急救援電話，那時他已經漂到離岸邊很遠的地方，風聲和海浪聲讓他幾乎聽不見對方說什麼，不過他還是在線上對話一小時，讓救援人員找到他的確切位置。不久後救難隊派出直升機，謝爾曼也終於被直升機帶回安全地帶。

謝爾曼說，如果不是因為他戴著Apple Watch，可以用它求救，說不定他現在已經漂到國際海域去了，能夠使用科技拯救自己的性命，令他驚嘆「真是太棒了」。

Apple Watch 衝浪

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