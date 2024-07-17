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比跑步更燃脂！129公斤6旬婦靠1運動「無痛減36公斤」爽過退休生活

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名68歲的婦人體重達129公斤，腳和膝蓋時常疼痛，也有呼吸急促的狀況，導致她連過馬路都有困難，直到發現一項運動後，她才持之以恆成功減下36公斤，重獲新生。情境示意圖。圖／Ingimage
美國一名68歲的婦人體重達129公斤，腳和膝蓋時常疼痛，也有呼吸急促的狀況，導致她連過馬路都有困難，直到發現一項運動後，她才持之以恆成功減下36公斤，重獲新生。情境示意圖。圖／Ingimage

體重過重除了影響日常行動，慢性疾病發生率也較高，更可能因此危及生命。據外媒報導，美國一名68歲的婦人體重達129公斤，連過馬路都有困難。她下定決心減重，卻不斷遇到瓶頸而放棄，直到發現一項新奇的運動，才持之以恆成功減下36公斤，開心過上退休生活。

據外媒《紐約郵報》報導，美國佛羅里達州一名68歲的婦人黛比．米切爾（Debi Mitchell）體重達129公斤，腳和膝蓋時常疼痛，也有呼吸急促的狀況，導致她連過馬路都有困難。

米切爾因此安排了心臟檢查，醫生卻發現她的心臟狀況良好，但也指出她的體重導致她常感到疲勞，活動也受限。一名整形外科醫生則建議她進行人工膝關節置換手術來減輕疼痛，但她需要先減下4公斤。減重過程中，米切爾卻因為不斷遇到瓶頸而放棄。

後來，她發現一項新奇的運動，即在水中跑步（Fluid Running），該運動利用水阻幫助人們增強力量，同時避免在運動中受傷。這種運動方式融合了阻力、肌力訓練和有氧運動，並聲稱和跑步相比，可以多燃燒40%的卡路里。由於米切爾過去曾是一名花式游泳運動員，家中後院也剛好有游泳池，所以欣然加入水中跑步的行列，不再有藉口不運動。

兩年半後，米切爾依然堅持鍛鍊，平均每週會在水中跑步3次，也已成功減掉36公斤，而且體重仍在下降當中。「這改變了我的人生」，她表示自己無須仰賴藥物控制第二型糖尿病，也不用進行人工膝關節置換手術，醫生表示減下的重量足以減輕膝蓋的壓力，所以米切爾不用動手術。

如今，她的退休生活變得更完美，身體不再感到疼痛，還能和丈夫一同前往義大利、法國、加拿大等地旅行，米切爾並說自己的心態已和過去不同，「我現在很常說『如果不現在做，那要等到何時？』，真希望20年前的我有這樣的心態」。

米切爾發現一項新奇的運動，即在水中跑步（Fluid Running），該運動利用水阻幫助人們增強力量，同時避免在運動中受傷。這種運動方式融合了阻力、肌力訓練和有氧運動，並聲稱和跑步相比，可以多燃燒40%的卡路里。情境示意圖。圖／Ingimage
米切爾發現一項新奇的運動，即在水中跑步（Fluid Running），該運動利用水阻幫助人們增強力量，同時避免在運動中受傷。這種運動方式融合了阻力、肌力訓練和有氧運動，並聲稱和跑步相比，可以多燃燒40%的卡路里。情境示意圖。圖／Ingimage

手術 減重 游泳池 糖尿病 膝關節 運動 體重

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