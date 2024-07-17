曼谷飯店6死毒殺案！疑因債務糾紛飲毒後「陳屍同房」 警研判凶嫌為死者之一

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店16日傳出6名外籍旅客遭毒殺案件，初步研判死者皆飲用含有氰化物的飲料，泰國警方懷疑其中一名死者就是凶嫌，疑似因債務問題毒殺其他5人後自盡。

事件發生在當地時間16日下午5時30分左右，曼谷君悅飯店發生疑似氰化物中毒謀殺案，有5人死於房內、1人死於房外，總共6位死者，現場沒有打鬥痕跡。泰國外交部進一步證實，死者為2名越南裔美國人、4名越南公民，分別為3名男性與3名女性。

BBC報導，曼谷副警察局長諾帕辛（Noppassin Poonsawat）17日記者會上表示，6人分別入住飯店的5個房間，其中4間在7樓，1間在5樓，但最終6人皆陳屍在5樓同一間房間。

據了解，飯店員工因5樓套房住客過了退房時間卻遲遲未現身，前往查看時才發現有6人陳屍房內。調查人員研判，死者死亡時間已達24小時。

6名死者中包括2名美國公民Sherine Chong（56歲）和Dang Hung Van（55歲）。以及另外4名越南公民Thi Nguyen Phuong（46歲）、Hong Pham Thanh（49歲）、Thi Nguyen Phuong Lan（47歲）和Dinh Tran Phu（37歲）。一行人點的食物和飲品於16日下午2時左右送到房間，並由Sherine Chong負責接收餐點。

諾帕辛指出，一名服務生主動提出替客人泡茶，但遭到Sherine Chong拒絕，該名服務生回應，Sherine Chong「話很少，且明顯處於壓力之下」。

服務生隨後便離開房間，據信除了房內6人外，皆無其他人進入房內。此外，6人身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象，房內食物沒有吃過的痕跡，但茶跟咖啡被喝光，警方隨後在6個茶杯中發現氰化物。死者驗屍報告預計明天出爐。

據了解，其中2名死者借給另一名死者多達「數千萬泰銖」用於投資。

根據警方調查，Thi Nguyen Phuong Lan和Hong Pham Thanh夫妻倆擁有一家道路建設公司，曾給錢讓Sherine Chong投資日本醫院建設項目。

另外，警方懷疑，越南峴港化妝師Dinh Tran Phu也被欺騙投資。Dinh Tran Phu的母親向BBC說，他12日前往泰國，14日打電話回家說要延長逗留期限，此後便杳無音訊。