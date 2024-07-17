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日本地方民代開會玩手遊 被參訪小學生抓包

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本宮城縣大河原町1名議員日前在議會全體會議上玩手機遊戲，被來參訪的小學生發現，大河原町議會昨天召開全體會議追究此事，被「抓包」的當事人已致歉。

仙台放送報導，大河原町公所指出，一群小六學生6月10日到町議會全體會議參訪時，發現有議員在桌子下方使用智慧型手機。其中5名小學生在參觀後的心得報告中提到「議員用智慧型手機玩遊戲」，此事因而曝光。

讀賣新聞報導，大河原町議會全員協議會昨天召開會議時，町議會最大會派（由數名議員組成的團體）透露，已確定7月底將在町議會上提出勸告該名議員辭職的決議案。而第二大會派原則上也同意，因此預料町議會將通過這份決議案。

被小學生發現玩手遊的議員為佐藤貴久，現年73歲，曾任大河原町議會議長。

他昨天在全員協議會解釋，「我並非在玩遊戲，而是打開畫面觀看（手機）」，並宣稱「在議場玩手遊是事實，但是我對此沒有印象」。

佐藤也致歉說：「讓小學生感到失望，對此深刻反省」；而其他町議員對於佐藤反覆辯稱「不記得」感到不可思議，出現不少嚴厲批評聲浪。

全員協議會結束後，佐藤受訪表示，「我記得在休息時間玩了1場手遊，但是不記得在全體會議中玩遊戲。我真的不記得，可能是不自覺做了這件事情」。

關於被勸退的決議案，佐藤僅稱「嚴肅看待此事」，並未表明是否辭職。

町議會6月10日進行詢答時，佐藤在桌子下方玩手遊迪士尼Tsum Tsum（ディズニー ツムツム），5名旁聽的小六學生在心得報告中寫道「我不知道為何有議員在討論途中玩Disney Tsum Tsum」，還有學生寫「有人在玩Disney Tsum Tsum」等。此外，這群小學生的心得報告中，還有2份指出有其他議員在「打瞌睡」。

小學生 議員

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