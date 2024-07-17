擁「1身體特徵」機場過安檢警鈴容易大響？正妹爆料掀共鳴 官方這樣說

暑假來了！不少家庭會趁假期出國旅遊，而出入境時，旅客都需要在機場過安檢。近期，一名國外網紅在Tiktok發布影片，稱丈夫是美國運輸安全管理局的員工，並透露一項身體特徵容易在過安檢時觸發警報器。影片隨即引發網友共鳴，更獲得逾24萬次觀看。至於該網紅的爆料是否為真，一名美國運輸安全管理局人員接受外媒採訪時，亦對此做出回應。

據外媒《紐約郵報》報導，一名自稱丈夫是美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）人員的正妹網紅艾莉絲卡洛琳（Alyse Carolyn）近期在Tiktok上指出臀部較為豐滿的人在機場過安檢時，容易觸發X光掃描儀的警報器。

該部影片目前已獲超過24萬次觀看，也引發網友共鳴，不少人表示「我每次都會觸發警報器，說我的鼠蹊部不合規定」、「這經常發生在我身上」、「我的胯部總是警報器響的原因」、「真的會這樣」、「真的！我常常因為V區（女性私密處）而被搜身」。

針對該名網紅的爆料，一名美國運輸安全管理局人員對此表示，若沒有提供更多有關安檢發生的時間和地點的資訊，運安局無法核實該說法的真實性。然而，該名人員亦提及掃描系統的演算法可以識別身體組成，並有效偵測來自各地的旅客，而臀部確實是系統偵測的重點之一。

另根據外媒CNN的一則報導，當旅客過安檢時，機器會掃描全身，若出現凸起、不規則形狀等不符合標準的情況，旅客可能需要接受檢查。美國運輸安全管理局網站資訊亦指出，旅客如果觸發警報器，會需要接受搜身，安檢人員會碰觸到胸部、鼠蹊部、臀部等敏感部位。