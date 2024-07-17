曼谷飯店6人死亡 泰警初步研判主謀為死者之一
曼谷鬧區一間飯店昨天傳出6名外國人死亡事件，這6人均為越南人，其中2人有美國籍。警方初步調查判定6人是中毒身亡，判斷主謀為6人其中1人，可能和債務糾紛有關。
泰國警方昨天傍晚接獲報案，曼谷鬧區的愛侶灣君悅（Grand Hyatt Erawan）有6名外國人死在飯店房間內，這6人都是越南人，其中2人具有美國籍，其他4人都是越南籍。
泰國警方昨天調查現場沒有打鬥掙扎痕跡，6人的行李箱放在靠近門口處，桌上擺著6人叫來的食物和飲料，食物沒有動過的痕跡，飲料已經被喝過，初步判斷6人是中毒身亡。
根據泰國警方提供的資訊，原先共有7人訂了旅館房間，但13日和14日分別登記入住的只有5人，這5人入住7樓的4個房間以及5樓的1個房間，接著第6人稍晚加入他們。監視器顯示這6人15日一起將行李拉進5樓的房間，昨天傍晚這6人被發現死在5樓的房間內，警方研判死亡間是在15日傍晚。
曼谷市警局首席調查官帖拉德（TheeradetThumsuthee）今早表示，警方已經詢問其中一名死者的女兒和其他目擊證人，沒有其他人進入5樓的這個房間，警方朝向債務糾紛方向偵辦，判斷主謀是6名死者其中一名，不過究竟是什麼毒物造成6人死亡，警方還無法確定。
曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名消息來源指出，警方研判是主謀毒殺了其他5人之後再自殺，警方在現場發現類似氰化物但比氰化物更致命的東西。
民族報（The Nation）指出，警方調閱監視器發現，這6人進入5樓的房間後，沒有其他人進入或離開這間房間，因此研判主謀是6人的其中1人，但這仍無法百分百確定，因為監視器可能會有死角。
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