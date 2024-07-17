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日本H2A火箭49號機訂9月11日升空 將搭載偵察衛星

中央社／ 東京17日綜合外電報導
H2A火箭。美聯社共同社新聞
H2A火箭。美聯社共同社新聞

日本三菱重工業昨天宣布，搭載日本政府情報蒐集衛星「雷達8號機」的H2A運載火箭49號機，預計9月11日下午1時至3時之間在鹿兒島縣南種子町種子島太空中心發射升空。

南日本新聞社報導，發射預備期間為9月12日至10月31日。「雷達8號機」是6號機的後繼機種，可以使用電波在夜間及惡劣天候下觀測地表，是事實上的偵查衛星。

日本政府情蒐衛星會在距離地面約數百公里上空，拍攝地球上所有地方，是蒐集有關日本安全保障等情報「事實上的偵察衛星」，分成搭載高性能相機拍攝地面的「光學衛星」，及使用電波能在夜間及惡劣天候拍攝的「雷達衛星」兩種。

根據內閣衛星情報中心指出，日本政府2003年起使用情報蒐集衛星，目前包含使用可見光的光學衛星共有5顆正在運作。日本政府預計在2029年度前增加至10顆衛星，目標是能在1天拍攝地球上全部地點影像逾2次。

H2A將在2024年度發射完50號機後除役。H2A自2005年的7號機開始，已連續成功發射42次。H2A除役後，其任務將由新型火箭H3接替。

日本 火箭 衛星

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