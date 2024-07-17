熱浪炙烤南歐 飆超過攝氏40度高溫

義大利衛生部今天將12個城市列入最高等級酷熱警告，因為來自非洲的一波熱空氣席捲南歐和巴爾幹地區，氣溫超過攝氏40度，而最糟糕的情況還在後頭。

美聯社報導，克羅埃西亞今天通報，亞得里亞海（Adriatic Sea）氣溫創下史上最高紀錄，緊鄰亞得里亞海的南部城市杜布洛夫尼克（Dubrovnik），是克國最受歡迎的旅遊景點，今天溫度高達攝氏近30度。在塞爾維亞，由於冷氣的大量使用，國家電力公司表示16日單日耗電量創新高。

南歐和巴爾幹半島多個城市市政當局採取措施照顧長者，民防單位則出動Canadair等消防飛機灑水，撲滅在義大利南部和北馬其頓肆虐的野火。

來自馬德里的遊客狄亞士（Carmen Diaz）在羅馬吃午餐時，試圖用風扇消暑。她表示：「真是熱得要命。這些風扇也有一點幫助，但真的很熱」。

因應暑熱，希臘市政當局提供空調空間給公眾使用。在一天中氣溫達到攝氏40度的最熱時間，特定形式的戶外工作，如體力勞動、送貨和施工也被當局禁止。

多個南歐國家氣溫預計17和18日將達攝氏42度。西班牙國家氣象局表示，未來幾天瓜達幾維河（Guadalquivir River）流域南部的溫度可達攝氏44度。