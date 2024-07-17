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少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來
少子化是許多現代國家面臨的社會問題。日本前東京都知事參選人石丸伸二，近來被問到關於這項問題時，竟然語出驚人地表示，要靠「一夫多妻制」來解決少子化，言論在公開播映後，遭到外界強力批判。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，石丸參加於14日播映的讀賣電視台節目「そこまで言って委員会NP」時，被前參議員田嶋陽子詢問該如何解決少子化問題。石丸認為，以現在的社會規範來看，先進國家都沒辦法抑止少子化趨勢，因此他認為可能得花少一到兩百年，才能夠有效解決。
石丸舉例，可以像是引進一夫多妻制，或利用DNA製造小孩等等的方式，來解決少子化問題。他解釋這些例子，聽起來或許像是天馬行空，但不這麼做就無法抑止人口減少。只是現在無法想像這種事，而要改變社會觀念，可能需要花上一、兩百年的時間，日本則可能要花上三百年。
石丸這番驚人言論公開之後，眾議員米山隆一就批評，認為石丸對外裝成「什麼都能解決的超級政治家」，實際上被問到現實問題時，卻只能提出超級亂來的答案。
米山分析，想要解決少子化現實，應該改善年輕人的經濟狀況，並創造讓父母容易養育孩子的社會環境，沒有什麼特別的。如果在人口性別比幾乎是1比1的狀態下，強硬引進一夫多妻制，反而可能引起多數年輕人不滿，甚至發生暴動和革命的可能。
一夫一婦か一夫多妻か一妻多夫か多夫多妻かなんて事は基本動物種ごとに決まっていて、それに基づく異性の取り合いはDNAに極めて高い優先度で刷り込まれているので、それを社会制度で変更しようなんて殆ど不可能で、無理にやったら本気で暴動とか革命とかが起こると思います。言わずもがなな事ですが— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) July 16, 2024
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