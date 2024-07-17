快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

聯合新聞網／ 綜合報導
前東京知事參選人石丸伸二認為，可以靠一夫多妻制來解決少子化問題。 法新社
前東京知事參選人石丸伸二認為，可以靠一夫多妻制來解決少子化問題。 法新社

少子化是許多現代國家面臨的社會問題。日本前東京都知事參選人石丸伸二，近來被問到關於這項問題時，竟然語出驚人地表示，要靠「一夫多妻制」來解決少子化，言論在公開播映後，遭到外界強力批判。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，石丸參加於14日播映的讀賣電視台節目「そこまで言って委員会NP」時，被前參議員田嶋陽子詢問該如何解決少子化問題。石丸認為，以現在的社會規範來看，先進國家都沒辦法抑止少子化趨勢，因此他認為可能得花少一到兩百年，才能夠有效解決。

石丸舉例，可以像是引進一夫多妻制，或利用DNA製造小孩等等的方式，來解決少子化問題。他解釋這些例子，聽起來或許像是天馬行空，但不這麼做就無法抑止人口減少。只是現在無法想像這種事，而要改變社會觀念，可能需要花上一、兩百年的時間，日本則可能要花上三百年。

石丸這番驚人言論公開之後，眾議員米山隆一就批評，認為石丸對外裝成「什麼都能解決的超級政治家」，實際上被問到現實問題時，卻只能提出超級亂來的答案。

米山分析，想要解決少子化現實，應該改善年輕人的經濟狀況，並創造讓父母容易養育孩子的社會環境，沒有什麼特別的。如果在人口性別比幾乎是1比1的狀態下，強硬引進一夫多妻制，反而可能引起多數年輕人不滿，甚至發生暴動和革命的可能。

一夫多妻 少子化 日本

延伸閱讀

日本頻傳高齡父母遺體被無業子女遺棄 案例年齡層疑上升

修復沖繩首里城正殿屋頂 擬今年黏完6萬片紅瓦

東京都議員補選慘敗 萩生田光一請辭自民都連會長

吃完超辣洋芋片身體不適 日本14名高中生送醫

相關新聞

少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

少子化是許多現代國家面臨的社會問題。日本前東京都知事參選人石丸伸二，近來被問到關於這項問題時，竟然語出驚人地表示，要靠「一夫多妻制」來解決少子化，言論在公開播映後，遭到外界強力批判。

全球最宜居城市維也納又奪冠！亞洲僅「1城市」擠進前10

維也納不僅擁有優越的生活條件，還以濃厚的藝術氣息吸引全球遊客。象徵主義畫派大師克林姆的名作《吻》就位於美景宮，使用維也納城市卡還能享受八折優惠。

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

路透16日引述一名泰國警方官員報導，曼谷一間飯店當天至少6人被發現死亡，並說死者為越南公民。

美陸軍戰鬥體適能不符戰場需求？肌肉棒子竟潛藏國安危機

為提升部隊戰備能力，降低士兵受傷風險，加強官兵心理韌性，美國陸軍自2019年起開始試行「陸軍戰鬥體適能鑑測」（Army Combat fitness Test, ACFT），並依據驗證結果不斷調整內容，但仍引起性別歧視等爭議。近日更有陸軍後備役軍官抨擊，ACFT過度強調力量表現，忽視柔軟度、敏捷等能力，導致陸軍戰力表現過於單一，無法發揮部隊多元潛力，根本不符合戰場需求，更成為國家安全的隱藏危機。

入學門窄是頂大標配？早稻田校友「反東京大學」 倡走不一樣的路

放眼全球，舉凡所謂的明星大學，各有過人之處，共同點是入學門檻很高，排名往往跟入學率呈反比。耶魯大學今年是6.6%，哈佛是4.92%，擠進窄門的幸運兒往往有種天之驕子的感覺。在日本，蟬聯私校龍頭多年的早稻田大學，竟然有畢業校友向校方反映，辦學不要向東京大學看齊，應追求不同的價值觀，入學考試也不該這麼困難。

泰國媒體：曼谷飯店驚傳槍響 6人喪命

泰國「民意報」（Matichon Daily）等媒體報導，泰國警方表示，首都曼谷（Bangkok）一處飯店今天發生槍擊案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。