少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

少子化是許多現代國家面臨的社會問題。日本前東京都知事參選人石丸伸二，近來被問到關於這項問題時，竟然語出驚人地表示，要靠「一夫多妻制」來解決少子化，言論在公開播映後，遭到外界強力批判。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，石丸參加於14日播映的讀賣電視台節目「そこまで言って委員会NP」時，被前參議員田嶋陽子詢問該如何解決少子化問題。石丸認為，以現在的社會規範來看，先進國家都沒辦法抑止少子化趨勢，因此他認為可能得花少一到兩百年，才能夠有效解決。

石丸舉例，可以像是引進一夫多妻制，或利用DNA製造小孩等等的方式，來解決少子化問題。他解釋這些例子，聽起來或許像是天馬行空，但不這麼做就無法抑止人口減少。只是現在無法想像這種事，而要改變社會觀念，可能需要花上一、兩百年的時間，日本則可能要花上三百年。

石丸這番驚人言論公開之後，眾議員米山隆一就批評，認為石丸對外裝成「什麼都能解決的超級政治家」，實際上被問到現實問題時，卻只能提出超級亂來的答案。

米山分析，想要解決少子化現實，應該改善年輕人的經濟狀況，並創造讓父母容易養育孩子的社會環境，沒有什麼特別的。如果在人口性別比幾乎是1比1的狀態下，強硬引進一夫多妻制，反而可能引起多數年輕人不滿，甚至發生暴動和革命的可能。