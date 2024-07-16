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孟加拉學生團體爆衝突 釀3死逾400傷

中央社／ 孟加拉達卡16日綜合外電報導

孟加拉敵對的學生團體昨天為了公務員工作配額問題爆發衝突。警方和抗議人士今天表示，這場衝突至少造成3人死亡、逾400人受傷。

法新社報導，抗議人士表示，他們昨天在孟加拉首都達卡（Dhaka）兩所大學進行和平抗議，卻遭支持執政黨的學生活動人士以棍棒、石頭、砍刀和汽油彈攻擊。

當地警方督察米亞（Bacchu Mia）告訴法新社，有297人在衝突後至達卡醫學院附設醫院（DhakaMedical College Hospital）就醫，當中有12人住院。

此外，當地賈漢吉爾諾戈爾大學（JahangirnagarUniversity）則有111位抗議人士在校園醫務室和附近醫院就醫。

當地學生幾乎天天抗議的情況已經持續數週，其訴求是要求政府廢除現有政府公務員工作配額制度，改採擇優錄取制。

此次暴力衝突是突然升高。孟加拉總理和最高法院都呼籲抗議學生回到課堂，但這場學運仍堅決進行。

孟加拉現有公務員配額制度，將超過一半的高薪職位保留給特定團體，包括1971年孟加拉國解放戰爭英雄的後代。孟加拉在這場戰爭後脫離巴基斯坦獨立。

公務員 孟加拉 戰爭

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