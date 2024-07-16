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正妹網紅建立黑暗王國！涉誘拐粉絲賣淫 受害者哀嘆淪奴隸

香港01／ 撰文：官祿倡
巴西網紅托雷斯被控販賣人口遭判八年監禁。圖／取自托雷斯Instagram
巴西網紅托雷斯被控販賣人口遭判八年監禁。圖／取自托雷斯Instagram

英國廣播公司（BBC）7月15日報導，一名在社交平台上擁有眾多追隨者的巴西網紅、模特兒托雷斯（Kat Torres）因被控販賣人口和奴役罪獲八年監禁，根據受害人所指，托雷斯利用精心包裝的網路形象誘騙支持者，進而奴役她們，還有受害人被迫賣淫還債。

美國聯邦調查局（FBI）2022年9月接獲失蹤報案後着手調查，案件才曝光。受害人起初受托雷斯出身自巴西貧民窟卻在成名後走上國際時裝秀的「傳奇經歷」影響，轉而在托雷斯的網站購買諮詢服務，托雷斯因此取得受害人信任。

《每日郵報》指，托雷斯被指誘騙受害人到她家中工作，但沒有薪酬，有受害人稱她們遭利用成為「奴隸」，且感到害怕。

另有受害人被騙後醒覺，希望逃離，但被脅迫還債，不得不遵從托雷斯的「命令」——到脫衣舞俱樂部工作。

托雷斯善於經營自己的社交平台，曾暗示自己與好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）拍拖，最多獲120萬人訂閱。

《每日郵報》15日報導，托雷斯家庭出身貧困，自選美比賽出道後便作為職業模特兒在歐洲和美國工作。

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文章授權轉載自《香港01》

奴隸 巴西 李奧納多狄卡皮歐 網紅 賣淫

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