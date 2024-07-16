老父驟逝留1公寓…7旬翁為繼承拼命兼職還房貸 多年後見父日記悔不當初

長輩仍在世時需珍惜與對方相處的時光，莫要到天人永隔再後悔未盡孝心。日本一位A先生和父親關係疏遠，某天對方突然離世，他從一家金融機構得知老父正在經營公寓，儘管每個月仍需支出貸款，A先生依舊選擇繼承公寓。年事已高的他為了償還房貸，只能靠著退休金和兼職勉強支撐。直到多年後，A先生意外翻出一本筆記本，才得知老父的真心話、後悔莫及。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位70歲的A先生為家中獨子，由於和父親關係疏遠，他在50年前母親早逝後搬出家裡，只有必要的時候才會和對方聯絡；未料，5年前老父突然離世，A先生在料理後事的同時，才從一家金融機構得知父親正在經營公寓，且仍有未償還的貸款。

儘管每個月需支出37萬日圓（約新台幣7萬元）的貸款，比30萬日圓（約新台幣6萬元）的租金收入還高，但A先生失去了唯一的家人後，決定繼承這間公寓，延續與父親的連結。距離還清貸款還有5年的時間，然而，他每月只能領取15萬日圓（約新台幣3萬元）的退休金，為了償還房貸，年事已高的A先生開始兼職做清潔工，在慢性腰痛不斷加劇之際，他不禁思考：「難道這是一份糟糕的禮物嗎？」

「如果負擔很大的話，試著向金融機構諮詢，能否變更條款怎麼樣？不會剩下債務的話，將房子賣出也是一種選擇；若是父親在生前有保團體信用人壽保險的話，也可以用保險金償還貸款，在沒有任何債務的狀態下繼承公寓。」A先生參加了政府提供的免費諮詢，得到上述這些建議，但他依舊躊躇不決，「我已經盡了最大的努力去繼承他的遺願，但父親到底在想什麼？」

諮詢結束後，A先生回到家裡翻找父親的遺物，由於整理時總會觸景傷情，他一直將其擱置、放在一邊，不過這次A先生決定打開紙箱，並發現了一本像是日記的筆記本。沒想到他翻開書頁後，竟然看到父親撰寫的一段文字：

因為有了退休金，所以在熟人的推薦下嘗試經營公寓，我自己一個人沒什麼可以做的，所以決定透過管理、打掃公寓的同時，維持和社會的聯繫。 這間公寓還有貸款、也沒有保團體信用人壽保險，如果我死了，可能會給兒子帶來麻煩；不過公寓的地理位置很好，儘管房子不大，但賣掉的話大概可以值7000萬日圓（約新台幣1440萬元）。 聽說剩餘的債務不會超過出售的金額，於是我想將賣掉公寓的差額，作為兒子晚年的補助，因為沒能給他留下任何東西，所以我希望兒子至少能接管這間公寓，賣掉它、或做任何想做的事。

A先生得知真相後大吃一驚，忍不住淚嘆：「要是我早點知道就好了」。不過在父親去世前，兩人並未針對後事和繼承的相關話題溝通，逝者已逝，就算A先生悔不當初，也無法挽回父親離世的事實。