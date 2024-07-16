氣候變遷促冰帽融化 拖慢地球自轉白天更長

今天公布的一項研究顯示，極地冰帽融化導致地球自轉速度變慢，白晝長度正以「前所未見」的速度增加。

這份研究刊登於美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS），其共同作者、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）的艾德希卡里（Surendra Adhikari）告訴法新社，研究指出從格陵蘭及南極洲流出的水導致赤道周圍質量增加。

另一名共同作者、瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）的索加（Benedikt Soja）說明：「由於質量遠離旋轉軸增加了慣性，（地球）最初的快速自轉因此變慢。」

如果地球自轉速度變慢，白晝長度將從標準值8萬6400秒增加幾毫秒。

1900年至今，氣候促使白晝延長大約0.8毫秒。在人類繼續排放大量溫室氣體的最糟情境下，單單氣候因素就會在2100年底前，使白晝時間比前述基準值多出2.2毫秒。

這似乎不是什麼大不了的事，也肯定不是人類能感知的變化，然而艾德希卡里指出：「這勢必會對太空與地球導航造成許多影響。」

隨時確知地球定向是與太空船聯繫的關鍵。例如已遠超出太陽系的太空探測器旅行家（Voyager）1號及2號，即使它們的天線只是稍微偏移1公分，其訊號抵達時可能已偏離目的地好幾公里。