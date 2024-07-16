聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣候變遷促冰帽融化 拖慢地球自轉白天更長
今天公布的一項研究顯示，極地冰帽融化導致地球自轉速度變慢，白晝長度正以「前所未見」的速度增加。
這份研究刊登於美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS），其共同作者、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）的艾德希卡里（Surendra Adhikari）告訴法新社，研究指出從格陵蘭及南極洲流出的水導致赤道周圍質量增加。
另一名共同作者、瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）的索加（Benedikt Soja）說明：「由於質量遠離旋轉軸增加了慣性，（地球）最初的快速自轉因此變慢。」
如果地球自轉速度變慢，白晝長度將從標準值8萬6400秒增加幾毫秒。
1900年至今，氣候促使白晝延長大約0.8毫秒。在人類繼續排放大量溫室氣體的最糟情境下，單單氣候因素就會在2100年底前，使白晝時間比前述基準值多出2.2毫秒。
這似乎不是什麼大不了的事，也肯定不是人類能感知的變化，然而艾德希卡里指出：「這勢必會對太空與地球導航造成許多影響。」
隨時確知地球定向是與太空船聯繫的關鍵。例如已遠超出太陽系的太空探測器旅行家（Voyager）1號及2號，即使它們的天線只是稍微偏移1公分，其訊號抵達時可能已偏離目的地好幾公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言