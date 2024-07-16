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女初見帥哥誤認真命天子 恐怖男情人不願分手縱火燒她房

聯合新聞網／ 綜合報導
克洛伊覺得柯里（圖）帥氣又迷人，沒想到他卻是恐怖情人。圖擷自太陽報
克洛伊覺得柯里（圖）帥氣又迷人，沒想到他卻是恐怖情人。圖擷自太陽報

英國一名女子透過朋友介紹認識一個天菜帥哥，本來以為自己找到了真命天子，還和對方展開熱烈的戀愛關係，沒想到對方竟是恐怖情人。自從兩人交往以後，對方就常威脅她，甚至後來兩人分手後生下孩子，男子也不顧女兒安全縱火燒房報復。

據《太陽報》（The Sun）報導，24歲的克洛伊（Chloe Wallis）和26歲的柯里（Cory Evans）透過好友介紹認識，剛開始克洛伊覺得男友既帥氣、迷人又體貼，而且柯里總說想要建立家庭，讓她以為自己找到對的人。

沒想到克洛伊發現自己懷孕以後，柯里對她的態度就變了。他非常大男人的控制克洛伊，威脅要拔掉她的手指和腳趾，甚至還曾告訴她睡覺最好「別閉眼」，因為他知道她住哪裡。

2022年4月，女兒出生不久後，克洛伊因為懼怕柯里便提出分手，並在同年10月和新男友交往，沒想到這就是惡夢的開始。2023年4月2日，克洛伊發現家門前停的兩台車都起火，客廳的玻璃也都破了，但幸好全家人都幸運逃出。

原來柯里因忌妒克洛伊和新男友交往，不顧家中還有自己的親生女兒，竟直接找人來潑灑汽油縱火。柯里後來遭到逮捕，並被判15年有期徒刑，不過克洛伊說到現在他們都還是沒辦法放鬆睡覺，「我們差點就沒命了」。

兩性關係 恐怖情人

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