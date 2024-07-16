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日本愛知公家單位遭人縱火5傷 男嫌已被捕

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本一名男子今天下午3時左右在愛知縣高濱市公所揮刀之後，潑灑像是燈油的東西縱火，這名男子以及4名職員共5人受傷送醫。

讀賣新聞報導，高濱市公所指出，有1名男子在1樓的稅務課揮舞刀具，之後潑灑像是燈油的液體縱火。欲阻止這名男子的4名職員受傷送醫，目前沒有生命危險。

而市公所內的職員在事發之後全員疏散，市公所1樓已被封鎖。

朝日新聞報導，位在高濱市青木町的高濱市公所今天下午3時左右通報警方等單位，稱「一名男性訪客在市公所1樓潑灑疑似是汽油的東西並自焚」。

衣浦東部廣域連合高濱消防署說明，總共14輛消防車前往現場馳援，並在下午3時18分撲滅火勢。

這起事件造成4名職員受傷，其中1名60多歲男性全身燒傷，傷勢嚴重，其他2名30多歲男性手部及頭部受傷，還有1名40多歲女性眼睛受傷。

愛知縣碧南警察署以入侵建築物的罪嫌現行犯逮捕了這名男子，正在調查詳細情況。

日本電視台報導，消防單位指出，疑似縱火的男子年約60多歲，傷勢嚴重已被送醫治療。

日本 縱火

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