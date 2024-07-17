全球最宜居城市維也納又奪冠！亞洲僅「1城市」擠進前10

維也納不僅擁有優越的生活條件，還以濃厚的藝術氣息吸引全球遊客。象徵主義畫派大師克林姆的名作《吻》就位於美景宮，使用維也納城市卡還能享受八折優惠。

經過對全世界173座城市的調查排名，《經濟學人智庫》（EIU）評選出奧地利首都、維也納，為2024年「全球最宜居城市」，而它是該榜單的常年冠軍，已先後在2018、2019、2022和2023年蟬聯榜首。

這份「城市宜居指數」榜單上，城市的宜居性由穩定性、醫療保健、文化與環境、教育和基礎設施五大類別為指標，維也納除了較少舉辦大型體育賽事的細項而影響了文化環境的分數外，其他四個指標全部拿到滿分，平均分數為98.4分，成為世界上最宜居的城市。

維也納市長路德維希（Dr. Michael Ludwig）聞訊，立即在市政府官網上表示這一結果絕非巧合：「這要歸功於辛勤工作的維也納市民，這是屬於所有維也納市民的榮譽。」

圖／遠見雜誌

世界最適合住人，維也納憑什麼？

為何在這個星球上想生活得好，首選會是維也納呢？

擁有45萬粉絲的IG帳號「vienna」或許提供了一個線索：貼文中提及，若要慶祝7月6日的國際接吻日，還有什麼比維也納更好的慶祝地方呢？因為象徵主義畫派大師克林姆（Gustav Klimt）的曠世巨作《吻》，便座落在城市的美景宮內。「讓這幅迷人的藝術品讓你的一天充滿愛與浪漫吧！用欣賞藝術和彼此，來慶祝這個特別的日子。」

尤其重要的是貼文下方的提示──使用維也納城市卡，可享入場價八折優惠。優惠，讓更多市民親近藝術。

時時沉浸在濃郁的藝術氣息中，是維也納無可取代的文化底蘊。空氣好、水質好、治安好，公共交通等基礎設施非常到位，多元文化更是其他城市無可比擬。

「比如多瑙島音樂節、各類免費的音樂會、歌劇等等文化活動非常多。一到夏天，市政廳廣場、Prater等各種地方的露天活動豐富多彩，我家附近的Augarten也有露天電影節……，」奧地利人高特利浦（Christoph Gottlieb）在接受《EuroNews》採訪時如此說道。

不過，維也納獲得第一絕非易事，排名第二的哥本哈根實力也不容小覷，在國際間享有「最佳設計城市」的評價，還計畫成為全球首個碳中和城市。

綜合近幾年的「世界宜居指數」榜單端詳，2024年全球十大最宜居城市其實都是「老朋友」，只是順序移位了。譬如瑞士的蘇黎世則從第6名上升到第3名，墨爾本下滑至第四位，緊隨其後的是加拿大的卡加利和瑞士的日內瓦。澳洲雪梨丟掉三個位次，跌至第七位。加拿大溫哥華、日本大阪和紐西蘭首都奧克蘭，並列全球最適合居住城市前十名。

有趣的是，亞洲城市僅有大阪進榜前十，美國城市則缺席前十。美國上榜城市中排名最高的是夏威夷檀香山，位列第23名，洛杉磯排在第58名，紐約第70名。同樣處境的還有德國的大都會，這一次也沒有名列前茅。

在香港這片繁華之地，去年以來竟悄然上演了一場華麗轉身，在全球宜居城市版圖上的位置，如同騎上了飛天掃帚，從第61位一躍成為第50位的新星，這璀璨一躍，背後是穩定性與醫療保健服務的升級，編織出安心宜居的圖景。

圖／遠見雜誌

相比之下，特拉維夫的腳步顯得沉重許多，以哈戰爭無疑對穩定性產生重大影響，讓這座以色列明珠的光芒黯淡，全球宜居榜單上，它不得不忍痛從92名滑落至第112名。

轉觀亞洲大陸，幾座城市各有閃光點，新加坡、胡志明市與班加羅爾，這些名字在醫療保健與教育的指標上悄然得分，讓它們的宜居排名扶搖直上。

總觀亞洲城市群，大阪、東京、新加坡與香港，這四顆璀璨明珠，以超過90分的高分傲視群雄，它們不僅是經濟的引擎，更是生活品質的標竿。而首爾、釜山、台北、高雄、台中，則以80分以上的成績緊隨其後。

再將目光轉向中國大陸，這裡的每一座城市都在默默發力，力求在宜居的天平上增添更多砝碼。它們的得分落在60至80分的區間，既有現代都市的繁華，又不失生活的溫馨與和諧。

其中，北京、南通、蘇州、瀋陽、杭州，這五座城市更是以卓越的表現，榮登大陸宜居前五。

細數世界宜居城市的種種魅力之後，不難發現，宜居並沒有固定的標準或模式，無論是維也納的藝術與文化底蘊、哥本哈根的環保生活理念，還是東京的高效與秩序，每一座城市都有著獨特的宜居之道。

真正的宜居城市，是那些能夠在保持經濟發展活力的同時，兼顧環境保護與社會和諧，不斷提升居民生活品質，並讓每一個身處其中的人都能感受到幸福與滿足的城市，引領著人們向更加美好的未來邁進。

（本文出自2024.07.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）