日本頻傳高齡父母遺體被無業子女遺棄 案例年齡層疑上升

日本陸續出現中老年人涉嫌遺棄在家中斷氣的高齡父母遺體而被捕的案例。日媒指出，許多案件的背景似乎與80幾歲的老年人跟未就業的50多歲子女同住陷入生活困頓的情況有強烈關聯。

80幾歲的老年人跟未就業的50多歲子女同住陷入生活困頓的情況，被稱為「8050問題」。日本「每日新聞」報導，有些案例的發生背景已經演變成「9060問題」。

●遺棄遺體事件 逾40歲的案例呈增加趨勢

根據警察廳統計，因為遺棄遺體而被逮捕的人之中，40歲以上的案例呈現增加趨勢，其中2023年40幾歲被逮的有19人（2014至2023年平均為14.6人），50幾歲被捕則有52人（同年間平均26.3人），60幾歲則有31人（同年間平均18.2人），70幾歲以上則有24人（同年間12.2人）。

其中50幾歲至60幾歲的被捕案例雙雙創下2014年以來最多；被逮捕的人之中，40幾歲至60幾歲的逾半沒有工作，且未就業的比例隨著年齡層愈高而增加。

警察廳稱40幾歲以上案例呈現增加趨勢原因時表示，「有各式各樣的因素，難以一概而論」。

不過「每日新聞」回顧完自家報導的數據之後，可確認2023年日本全國逾20人疑似因遺棄同住父母或像是父母的老年人遺體，而被以遺體遺棄罪嫌逮捕，其中嫌疑人大多為40幾歲至60幾歲，且大多數沒工作。

許多嫌疑人被捕後宣稱「不知道如何處置遺體」或是「不想與人交談」。報導推測，潛藏在這些案件背後的「8050問題」相當明顯，有些案例背景已演變到「9060問題」。此外，不少案件獲不起訴處分。

●60多歲男子宣稱 沒錢下葬逾90歲老父

神奈川縣1名無業的63歲男子，2023年6月因為長達半年不顧95歲老父遺體而被捕。男子供稱「沒錢所以無法舉行葬禮」承認犯案，不過之後獲不起訴處分。

另外，1名住在關東地區的60幾歲男子，同樣也沒工作，因疑似遺棄90幾歲父親的遺體被捕。男子後來因涉嫌詐領亡父的年金，以詐欺罪嫌再度被捕，後來被法院判決有罪，獲緩起訴處分。

內閣府2019年公布的「生活狀況相關調查」中，40至64歲繭居在家的人推估有61萬3000人；內閣府2023年公布的「兒童與年輕人意識與生活相關調查」，這個數字估計有84萬人。

這兩種調查均定義，除了從事興趣有關的事情或是到附近的便利商店等地外，長達半年以上足不出戶的人為「廣義的繭居」。報導指出，儘管這兩項調查不同，無法直接單純比較數字，但是可以藉此推測遺棄遺體案例中的中老年當事人正在增加。

提出「8050問題」的大阪府豐中市社會福祉協議會事務局長勝部麗子警告：「這些事件反映了當事人家庭成員走到極限，顯示出社會孤立現象的案例。」