快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

修復沖繩首里城正殿屋頂 擬今年黏完6萬片紅瓦

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物於2019年燒毀後，修復作業持續進行。重建團隊昨天開始黏貼正殿屋瓦，預計今年砌完約6萬片紅瓦。美聯社
日本沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物於2019年燒毀後，修復作業持續進行。重建團隊昨天開始黏貼正殿屋瓦，預計今年砌完約6萬片紅瓦。美聯社

知名世界文化遺產日本沖繩首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物於2019年燒毀後，修復作業持續進行。重建團隊昨天開始黏貼正殿屋瓦，預計今年砌完約6萬片紅瓦。

日本放送協會（NHK）報導，首里城正殿修復工程預計在2026年秋天竣工，工程現場位在那霸市首里城公園內。

修復用的屋瓦出產於沖繩縣與那原町的工廠，昨天已運送到施工現場。修復人員在瓦片塗上灰泥後，仔細地從屋簷前端開始一片片黏貼。

管理首里城的內閣府沖繩綜合事務局指出，新的紅瓦原料除了取自火災中受損的瓦片，也包含僅在沖繩縣內能採得的泥岩與紅土等。

修復團隊預計今年黏貼完約6萬片屋瓦，以覆蓋整個正殿屋頂。

與那原町一座瓦片工廠的專務董事島袋拓真是修復團隊成員。他說：「（黏貼屋瓦的修復工程）集結了沖繩縣內外的匠人，並發揮互助合作的精神，希望大家可以製作出優秀的成品」。

世界文化遺產 日本 沖繩 首里城

延伸閱讀

基隆-石垣航線明年開航 創雙向旅遊及出口物輸往石垣島

企業向公部門搶人 土木專才年薪200萬、配車、包租屋

竹縣9處路口改善工程4千多萬元 今起動土11月初完工

【2024日本沖繩精選5日跟團】精選萬座毛/瀨長島/知念岬公園等沖繩熱門賞海景點，讓疲勞身心獲得放鬆！

相關新聞

作家之女打破沉默！孟若家內性侵醜聞的輿論風暴

加拿大諾貝爾文學獎得主艾莉絲．孟若（Alice Munro）在2024年5月逝世，她的女兒史金納在7月7日投書揭露，自己曾遭繼父性侵並告知母親，母親卻對她的遭遇置若罔聞，還繼續陪伴認罪的繼父到終老。孟若素有「當代短篇小說大師」稱號，特別擅於書寫女性故事，於英美文壇地位崇高，此消息形同向全世界丟下震撼彈，再次陷入名人私德如何與其成就分開看待的爭論。

修復沖繩首里城正殿屋頂 擬今年黏完6萬片紅瓦

知名世界文化遺產日本沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物於2019年燒毀後，修復作業持續進行。重建團隊昨天開始...

生日變忌日！18歲男生慶生被同學惡整 拋入水池誤踩電纜觸電亡

生日變忌日！印尼有1名18歲男生生日，同學替他慶生時為了惡整他，將他拋進1個深水池內，可是男生不會游泳，掙扎時不小心踩到池底的電纜而觸電，2名同學見狀跳入水中救他，也跟著觸電，兩人送院後沒有大礙，男生則不幸在生日當天身亡。

真實人生／女作家解剖30年前回憶錄 「修正」那一夜初吻暗黑真相

回憶錄裡都是真相嗎？如果不是，是什麼樣的社會壓力讓它變形？美國女作家希麥特（Jill Ciment）以兩部相隔28年的回憶錄，提出答案。希麥特17歲時愛上大她30歲的美術老師，兩人後來結婚，共度數十年。她43歲時出版一本回憶錄，談到與老師的初吻；如今她71歲，他已作古8年，今年6月她出版新回憶錄，再談那段師生戀，但一些關鍵事實完全逆轉。希麥特像拿著手術刀那樣，在新作中解剖舊作和舊日的自我。當年的她，是心存遮掩嗎？或僅僅是沒有能力說出真相？ 現年71歲的作家希麥特為佛羅里達大學榮譽教授，曾出版長篇及短篇小說，非小說類作品包括兩本回憶錄，一是1996年出版的《半生》（Half a Life），二是今年6月出版的《同意》（Consent），而後者正是為質疑前者而作。

西班牙民怨…觀光客太多

過度觀光的議題在各地發燒，西班牙民眾不滿觀光客推升房價，許多景點出現反遊客的塗鴉，還有抗議者朝遊客發射水槍。

英國箱屍案2男遇害 一嫌落網被控謀殺

英國布里斯托市（Bristol）克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）近日發現裝著人類遺骸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。