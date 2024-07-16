修復沖繩首里城正殿屋頂 擬今年黏完6萬片紅瓦

知名世界文化遺產日本沖繩縣首里城內包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物於2019年燒毀後，修復作業持續進行。重建團隊昨天開始黏貼正殿屋瓦，預計今年砌完約6萬片紅瓦。

日本放送協會（NHK）報導，首里城正殿修復工程預計在2026年秋天竣工，工程現場位在那霸市首里城公園內。

修復用的屋瓦出產於沖繩縣與那原町的工廠，昨天已運送到施工現場。修復人員在瓦片塗上灰泥後，仔細地從屋簷前端開始一片片黏貼。

管理首里城的內閣府沖繩綜合事務局指出，新的紅瓦原料除了取自火災中受損的瓦片，也包含僅在沖繩縣內能採得的泥岩與紅土等。

修復團隊預計今年黏貼完約6萬片屋瓦，以覆蓋整個正殿屋頂。

與那原町一座瓦片工廠的專務董事島袋拓真是修復團隊成員。他說：「（黏貼屋瓦的修復工程）集結了沖繩縣內外的匠人，並發揮互助合作的精神，希望大家可以製作出優秀的成品」。