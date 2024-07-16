西班牙民怨…觀光客太多

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

過度觀光的議題在各地發燒，西班牙民眾不滿觀光客推升房價，許多景點出現反遊客的塗鴉，還有抗議者朝遊客發射水槍。

近3,000名示威者本月初走上巴塞隆納的知名景點 - 蘭布拉大道（La Rambla），用水槍朝遊客噴水。其它觀光名勝如馬拉加、加那利群島，也有上萬名民眾抗議過度觀光，不滿許多住房改為供遊客居住的短租戶，導致房價飆升。

民怨高漲其來有自，巴塞隆納的奎爾公園太受歡迎，非當地居民必須買票才可以入內。而為了管控人潮，就連住在公園附近的人，也須用應用程式（App）預約。

不只如此，抗議活動的主辦者之一柯頓說，社區居民常去的獨立商店關門大吉，改開起鎖定觀光客的咖啡連鎖店和高檔餐廳。

巴塞隆納旅遊局秘書長赫南德茲同意，旅客人數不該繼續增加。

西班牙人口約為4,800萬人，據該國國家統計局，今年前五個月，造訪當地觀光客達3,300萬人次。

居民怒火中燒的另一原因是旅遊住宿大增，導致房租高到無法負擔。

據Idealista，長期租屋的房源一年減少15%，而針對觀光客的短租房，則在3月為止的一年間大增56%。

西班牙住宅短缺，愈來愈多人被趕出房市。

景點 西班牙 觀光客

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