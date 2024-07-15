肯亞奈洛比連環殺人魔落網 被害者至少42人

肯亞警方今天宣布逮捕1名「連環殺人魔」，該名嫌犯坦承謀殺多達42名女性，將她們殺害肢解後棄屍首都奈洛比（Nairobi）的垃圾場。

法新社報導，自本月12日以來，奈洛比南部穆庫魯（Mukuru）貧民窟的垃圾場先後找到9具用塑膠袋捆紮、殘缺不全的遺體，這個可怕的發現讓全國大為震驚。

警察部門代理督察長坎賈（Douglas Kanja）表示，33歲主嫌卡魯沙（Collins Jumaisi Khalusha）當地時間今天凌晨3時在一間酒吧附近遭到逮捕。

刑事調查局（Directorate of Criminal Investigations）局長安明（Mohamed Amin）說，「嫌犯落網後坦言「引誘、殺害並丟棄42具女性遺體」，還供稱其犯案行動從2022年一直持續到今年7月11日。

安明指出，「令人難過的是，根據嫌犯的自白，他的第1位受害者就是他的妻子。他將她勒斃後肢解，最後丟棄於同一處垃圾場內。」

安明告訴法新社記者，警方還逮捕另名嫌犯，因為該嫌持有其中1位受害者的手機。

這起案件讓肯亞警方再度成為外界關注焦點，並為總統總統魯托（William Ruto）帶來更大的壓力。近日肯亞民眾反加稅示威行動持續擴大，抗議期間已有數十人遭警方殺害。