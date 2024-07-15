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KK超商阿拉襪事件延燒數月 大馬法院判罰款落幕

中央社／ 吉隆坡15日專電

馬來西亞KK超商今年3月販售帶有「阿拉」字眼的襪子引熱議，並在穆斯林社群中掀抗議抵制風潮，大馬地方法院今天分別判處KK超商與襪子供應商罰款馬幣6萬令吉，全案落幕。

大馬官方馬新社（Bernama）等媒體報導，KK超商總經理鄭國賢（Tee Kok Hiem）與襪子供應商新建昌有限公司董事蘇惠珊（Soh Hui San，音譯）各自代表公司於法庭中認罪，承審法官判決2家業者各罰款6萬令吉（約新台幣42萬元），限3天內交付。

法院也在檢方撤銷KK超商創辦人蔡志權（Chai KeeKan）、羅秀梅（Loh Siew Mui，音譯）夫婦，以及新建昌有限公司董事蘇振發（Soh Chin Huat，音譯）、吳麗慧（Goh Li Huay，音譯）與蘇惠珊有關指控後，宣判5人無罪釋放。

蔡志權今天在法院外接受媒體訪問說，KK超商阿拉襪事件爆發後，他所屬公司員工都面對長達4個月磨難，歷經124天風波與煎熬後獲得判決。

位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商於3月13日販售帶有「阿拉」（Allah）字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，穆斯林社群反彈之餘，也在多元種族的馬來西亞社會掀不同聲音。

穆斯林社群大力譴責KK襪子事件，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）無疑是主導抗議抵制風潮人物。他認為，無論任何族裔或政治信仰，如有人侮辱伊斯蘭教，均將反對到底，這已然跳脫種族問題，關乎維護「伊斯蘭教的聖潔」。

國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）曾透過社群媒體臉書發文，說明有關當局已採取行動，無需再煽動憤怒情緒。

伊布拉欣認為，採取行動並非僅為達到懲罰的目的，也是一個教訓，提醒並尊重馬來西亞人的敏感性。他要求莫再火上加油。

不少政治人物認為應設停損點，首相安華（AnwarIbrahim）指出，不要彷彿國家發生什麼嚴重災難，因為「我們也難免犯錯」，大馬無可避免的是多元種族國家，必須停止無休止爭論。

KK超商是大馬本地營運逾30年的便利超商，擁有881間門市與5000名員工，是許多家庭的生計來源。

社群媒體 超商 馬來西亞

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