新加坡多富豪家族辦公室 律師：政策穩定吸投資者

儘管部分中國富豪近來考慮轉往香港設家族辦公室，熟悉金融監管的律師表示，在新加坡設家族辦公室仍具優勢，簡化程序、穩定政策及爭議解決機制是外國投資者重要考量。

新加坡警方去年查獲涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣243億元）的洗錢案，有10名外國人疑涉偽造文書、洗錢等罪行被捕，其中3人為中國公民，其餘7人也都持有中國護照，由於這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動，因此備受關注。特別是有關家族辦公室和富人移民，一些銀行正重新了解客戶金錢流向，新加坡也因此提高外國人申請家族辦公室的門檻，使得部分中國富豪考慮轉往香港設立家族辦公室。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。

新加坡律師鍾庭輝告訴中央社記者，新加坡對於來自中國的大額資金嚴格審查，主要是基於最近洗錢案件及一般風險管理原則。金融機構在對高額資金和來自高風險地區的投資者進行審查時，會根據國際標準和新加坡金融管理局（MAS）的指導原則操作。

儘管如此，他指出，在法律和政策上，在新加坡設家族辦公室和企業仍具優勢，新加坡擁有簡化的公司註冊程序，在資料準備齊全的情況下，通常在新加坡註冊公司僅需幾個工作日，且無需董事和股東親自前往新加坡。

鍾庭輝表示，新加坡友善的稅收政策成為外國投資者的重要考量，新加坡企業所得稅率僅為17％，且對新成立小型企業提供稅收減免。新加坡也與眾多國家簽避免雙重徵稅協議，有助減少國際業務稅收負擔，使得更多跨國企業選擇將亞太地區總部設在新加坡。

他說，新加坡具備穩定法律政策及有效率的爭議解決機制是外國投資者選擇新加坡的考量。在家族辦公室方面，新加坡貫徹稅收優惠政策，例如基金管理稅務優惠計畫（Financial Sector Incentive-FundManagement Scheme，FSI-FM）和基金稅務豁免計畫（Section 13O and Section 13U schemes），相較於一般企業，家族辦公室通常還會受到更多監管，而在新加坡單一家族辦公室（Single Family Office，SFO）通常不需金融管理局牌照，減少監管負擔。

談及新加坡的信託和遺產法，他說，這是為家族辦公室提供資產保護和傳承規劃的工具，做到高淨值人群希望透過設家族辦公室而達到實現財富傳承和保護目的。