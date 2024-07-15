尼泊爾巴士墜河意外搜救無望 仍有55人下落不明
尼泊爾當局今天表示，2輛客運巴士載著一共65人於12日遇山崩被推落因大雨而暴漲的河水中，由於意外發生迄今已逾72小時，找到生還者的機會渺茫。
路透社報導，數以百計的搜救人員於今天稍早再度展開搜尋，距離意外發生已經超過72小時，仍有55人下落不明，2輛失蹤巴士也尚未找到。
搜救人員目前已找出7具屍體，包含今天尋獲的2具。事發地點齊萬縣（Chitwan）位於尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）西方，距離大約86公里。
當地資深警官里賈爾（Bhesh Raj Rijal）表示，發現生還者的機會渺茫，將專注於打撈罹難者遺體。
一名政府官員表示，聚集於事發地點的家屬也不再相信家人能夠生還，而是希望搜救人員至少能找到罹難者遺體。
六月中迄今，尼泊爾因季風暴雨導致的山崩和洪水已經使超過100人喪命。
本次意外發生後，政府公布計畫將禁止公車於夜間在氣候預報不佳的地區行駛。
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