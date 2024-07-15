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歐洲天然氣價格上漲 煤炭冬季恐加入發電組合

中央社／ 巴黎/法蘭克福14日綜合外電報導

儘管許多歐洲國家試圖將碳強度高的煤炭從發電組合中排除，過去幾個月來，歐洲天然氣批發價格的上漲可能會使更多公用事業在即將到來的冬季轉向燃煤發電。

路透社報導，燃煤發電廠生產每千度電排放的二氧化碳當量是燃氣發電廠的2倍多。雖然法國、英國和義大利等許多歐洲國家已著手逐步全面汰除煤炭，或限制大規模氣轉煤，但在歐洲最大能源消費國德國以及東歐大部分地區，煤炭仍是發電組合中的重要部分。

從天然氣轉向煤炭將改變今年稍早的趨勢，當時歐洲天然氣價格跌至近3年來低點。自2月23日的低點以來，天然氣價格已上漲近40%。

燃煤發電廠也必須考慮到用歐盟碳排放許可（即碳權）來抵銷碳排的更高成本。但現在碳權價格也遠低於去年每公噸100多歐元的最高紀錄，來到每公噸68歐元左右。

倫敦證券交易所集團（LSEG）能源分析師諾比（Petter Norby）說道：「我們可以預見從今年11月開始，許多低效和中效燃氣電廠會在冬天被高效和中效燃煤電廠取代。」

瑞士公用事業Axpo基本面分析、模型和氣象部門主管索默（Andy Sommer）表示，亞洲需求疲軟、市場情緒謹慎和高燃料庫存，造成煤炭和碳價今年相對較大的下跌走勢。

索默說，相較之下，「由於液化天然氣（LNG）供應緊張，以及挪威和英國進行天然氣相關維護作業，天然氣市場持續呈現上升趨勢，導致庫存低於平均」。展望7月，他認為市場將關注天氣模式變化，並繼續波動。

萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）分析師羅寧根（Fabian Ronningen）表示，全球液化天然氣供應緊張和美國多個設施停運導致上個月歐洲天然氣價格上漲，並將繼續成為上漲因素。

羅寧根說，俄羅斯天然氣管線可能提前切斷以及挪威夏季停氣維修也造成一些波動。

庫存 挪威 英國

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