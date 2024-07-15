非洲豬瘟肆虐越南44省 豬肉漲價2成影響民生

越南非洲豬瘟疫情肆虐，政府文件顯示，今年迄今有44個省市共爆發逾660起非洲豬瘟疫情、撲殺4萬多頭豬。連鎖超市業者觀察，豬肉價格漲2成，且將繼續維持在高檔。

越南政府新聞網報導，副總理陳流光（Tran LuuQuang）14日簽署政府總理指示，要求各部會與地方嚴格落實非洲豬瘟防控措施。

指示中提到，根據越南農業與農村發展部，從今年初迄今，越南全國有44個省市共計出現超過660起非洲豬瘟疫情，撲殺逾4萬2400頭豬，尤其是北𣴓省（Bac Kan）、諒山省（Lang Son）、廣寧省（QuangNinh）、和平省（Hoa Binh）、山羅省（Son La）、廣南省（Quang Nam）、隆安省（Long An）。

指示並警告，越南非洲豬瘟疫情還在持續升溫，廣泛傳播的風險很高，會影響食品供應，消費者物價指數（CPI）與環境。

指示並要求具體統計確切的豬隻總數及已接種非洲豬瘟疫苗的豬隻數量，優先安排經費用於購買疫苗，並且同步規劃疫苗接種。

越南2023年7月批准兩款國產的非洲豬瘟疫苗在國內商業化使用，這是全球第一支針對非洲豬瘟的商業疫苗。不過，世界動物衛生組織（WOAH）同年12月警告，這款疫苗需要更多測試。

越南統計總局（GSO）6月29日公布6月經濟數據時指出，受非洲豬瘟影響，豬肉價格攀升，這是6月CPI成長的主要原因之一。越南6月的CPI月增0.17%、年增4.34%。

越南網（VietNamNet）報導，連鎖超市MM MegaMarket的代表近日表示，與去年同期相比，豬肉價格上漲20%以上，主要由於豬價在6月上漲27%。

同奈省（Dong Nai）畜牧協會主席阮智功（NguyenTri Cong）說，初步調查顯示，小型和大型企業養殖戶的生豬數量減少3至4成，有些地方甚至減少至7成。

去年，由於豬價大幅下跌，養殖戶們長期虧損。近來，非洲豬瘟在許多地方再次爆發，讓養殖戶們不敢繼續提升養殖量能，導致市場供應顯著減少，墊高豬肉價格。

越南農業與農村發展部預計，未來豬隻供應將會回升，但由於非洲豬瘟疫情仍然複雜，豬肉價格可能會維持在高檔，預計至2025年才會下滑。