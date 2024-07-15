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阿爾卑斯山暖化 奧地利高山自行車熱度更甚滑雪

中央社／ 奧地利萊奧岡15日綜合外電報導
在一個夏日裡，登山車手們急於趕上當天發往奧地利其中一個阿爾卑斯山高海拔度假勝地的末班纜車，要將自行車置入纜車車架，而這些架子原本是專供搭載滑雪用具。路透
在一個夏日裡，登山車手們急於趕上當天發往奧地利其中一個阿爾卑斯山高海拔度假勝地的末班纜車，要將自行車置入纜車車架，而這些架子原本是專供搭載滑雪用具。路透

在一個夏日裡，登山車手們急於趕上當天發往奧地利其中一個阿爾卑斯山高海拔度假勝地的末班纜車，要將自行車置入纜車車架，而這些架子原本是專供搭載滑雪用具。

法新社報導，這處名為萊奧岡-薩爾巴赫（Leogang-Saalbach）的度假勝地，只是眾多改押寶像自行車這類非冬季活動者之一。隨氣溫越來越高及雪位下降，促使奧地利轉為尋找投資冬季運動（如滑雪）的替代方案。

來自歐洲各地的自行車手爭相湧入奧地利西部的薩爾茲堡，體驗騎在陡峭下坡的快感。來自愛沙尼亞的51歲自行車手黎特森（Jonas Ritson）在衝下坡道前說:「這實在太棒了，這種山勢與斜坡，在我們家鄉根本沒有。」

奧地利經濟研究所（WIFO）資深經濟學家佛里茲（Oliver Fritz）表示在奧地利，自COVID-19疫情以來，經濟意涵在夏季要「略勝於」冬季。

以往夏季和冬季對奧地利觀光業年收入占比各占一半。但佛里茲表示疫情過後，夏季的占比增加，2023年夏季帶來的收入超過旅遊業總收入295億歐元（約新台幣1.04兆）的一半。

根據一項調查，騎自行車者成為奧地利夏季遊客中僅次於健行者的第二大宗，比例從疫情前的22%上升到2023年的27%。

根據一份奧地利、德國和瑞士氣象單位的聯合報告，去年阿爾卑斯山的冬季「氣候異常溫和」，是奧地利自1851年有紀錄以來第二暖的冬天。

茵士布魯克大學（University of Innsbruck）運動經濟學者施尼則（Martin Schnitzer）表示，冬季降雪量減少已威脅奧地利著名的滑雪勝地，「氣候變遷促使旅遊景點重新思考並跟上趨勢，例如轉向山地自行車活動」。

奧地利政府目前正制定計畫盼與更多地主簽約，包含目前對出入設限的森林所有者，以滿足對合法山地自行車道需求的快速增長。

奧地利 自行車

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