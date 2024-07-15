日本群馬瀑布水位暴漲 22名遊客一度受困步道

日本群馬縣沼田市的知名觀光景點「吹割瀑布」有「東方的尼加拉瀑布」之稱，今天上午因為河水暴漲，導致在瀑布附近的22名遊客一度受困步道，所幸後來被警消順利救出。

日本放送協會（NHK）、「每日新聞」報導，群馬縣沼田警察署、利根沼田廣域消防本部等單位表示，22人當時困在人行步道。而警消獲報後今天正午前已經救出受困遊客，目前未傳出傷亡。

氣象廳其中一個觀測點位於「吹割瀑布」以北約8公里多的群馬縣片品村，並於昨天下午起就觀測到持續降雨的狀況，而雨勢在今天上午起變強，今天上午9時前一度測得時雨量12.5毫米。

而同個觀測點昨天下午1時至今天上午11時前的累積雨量達60毫米，這個數字已經達到片品村往年7月整月雨量的1/3。

根據沼田市府與市的觀光協會官網說明，「吹割瀑布」是利根川支流片品川的瀑布，高度7公尺、寬度30公尺，部分河床的岩石被水侵蝕後，產生出了高低落差。

而河水流經的落差處則出現壯觀的瀑布，並號稱為「東方的尼加拉瀑布（Niagara Falls）」。而瀑布周邊設有人行步道、瞭望台，成為許多觀光客造訪的地方。