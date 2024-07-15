快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘「不發一語」

最暖冬加上最早熱浪 希臘用水拉警報

中央社／ 雅典15日綜合外電報導
希臘經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險。（彭博資訊）
希臘經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險。（彭博資訊）

希臘經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險。

法新社報導，希臘首都雅典一則公共服務公告呼籲民眾：「要來點水嗎？記得關水龍頭！」另一則廣告則敦促雅典居民浴缸不要裝滿水。

已經有跡象顯示，民眾可能有必要改變習慣。

位於雅典以西約200公里的莫爾諾斯（Mornos）水庫，本月初水位比去年同期下降了30%。這座水庫是圍繞雅典的阿提卡（Attica）大區主要水源。

「雅典供水與下水道公司」（EYDAP）表示，阿提卡大區的總體水儲量較去年同期下降了近1/4。

阿提卡大區擁有370萬居民，占希臘人口的1/3多。EYDAP最近將這個大區列入「黃色警報」，要求人們減少用水，好維持儲水量以持續供水。

希臘 水庫 雅典

延伸閱讀

熱浪來襲 中央氣象署對四縣市發高溫資訊

希臘總理稱北馬其頓不守國名協議 將在北約峰會提出疑慮

奧運籃球／參加開幕式！安戴托昆波出任希臘掌旗官

遏止非法占用海灘 希臘短短5天開罰1200萬

相關新聞

最暖冬加上最早熱浪 希臘用水拉警報

希臘經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險

整個登機大廳就只有1位旅客！他遊離島意外「解鎖包機成就」

有時在搭乘大眾交通工具時，可能會碰到沒有其他乘客，獨自一人意外「包車」的狀態。近來有位日本網友，竟然就在搭乘飛機時，遇上類似的體驗，形成單獨能夠「包機」搭乘的罕見狀況。

熱到玻璃窗裂了！業者透露「1天30件詢問」 示警這些狀況風險更大

近來日本天氣炎熱，氣溫飆破攝氏35度。高溫除了造成多起中暑事件以外，還出現許多玻璃窗戶，因為太熱導致龜裂的現象，形成住家上的安全問題，需要多加留意。

煙蒂燙女友「10多處燒傷」要治療2個月 慣犯惡男被抓辯：不記得了

日本近來發生一起社會事件。一位20多歲的女性，遭到21歲從事餐飲店員職位的男友，被以煙蒂燙傷多處部位。男方遭逮捕後，還被發現從過去開始，就有多次暴力前科。

廉航延誤11小時 152名旅客擬集體控告德威航空

南韓聯合新聞日文版報導，152名旅客打算向南韓廉價航空德威航空提起集體訴訟，求償9000萬韓元、相當於台幣232萬元，因...

越南土石流11死 倖存者：拚命用手刨土保持呼吸

越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。倖存乘客表示，大家看到車胎陷入泥淖就下來推車，未料土石再次崩落壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。