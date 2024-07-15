最暖冬加上最早熱浪 希臘用水拉警報

希臘經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險。

法新社報導，希臘首都雅典一則公共服務公告呼籲民眾：「要來點水嗎？記得關水龍頭！」另一則廣告則敦促雅典居民浴缸不要裝滿水。

已經有跡象顯示，民眾可能有必要改變習慣。

位於雅典以西約200公里的莫爾諾斯（Mornos）水庫，本月初水位比去年同期下降了30%。這座水庫是圍繞雅典的阿提卡（Attica）大區主要水源。

「雅典供水與下水道公司」（EYDAP）表示，阿提卡大區的總體水儲量較去年同期下降了近1/4。

阿提卡大區擁有370萬居民，占希臘人口的1/3多。EYDAP最近將這個大區列入「黃色警報」，要求人們減少用水，好維持儲水量以持續供水。