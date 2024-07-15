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解決糧食問題 巴西組全球聯盟反飢餓

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

巴西提倡成立「反飢餓全球聯盟」，呼籲各國共同打擊世界飢餓！糧食問題導致世界飢餓人口持續上升，巴西作為G20輪值主席國，邀請各國支持巴西總統魯拉提倡的「反飢餓全球聯盟」，旨在將所有國家從糧農組織（FAO）的飢餓地圖上刪除，並期盼爭取更大支援。

提倡反飢餓聯盟

路透社》報導，為打擊世界飢餓問題，巴西總統魯拉提倡成立「反飢餓全球聯盟」。對此，巴西社會發展部長迪亞斯將前往聯合國向各國推廣，預計會有超過100個國家支持反貧困倡議行動，以解決世界上日益增多的飢餓人口。

迪亞斯指出，自魯拉任職總統以來，巴西作為拉丁美洲的最大經濟體，在減少糧食不安全和貧困飢餓方面有明顯成效。據巴西統計機構的數據顯示，巴西面臨嚴重糧食不安全的人數從2022年的3310萬人下降到870萬人。

「我們正在履行承諾！」他強調，該聯盟旨在建立高效率的財務資源配置機制，其目標是2030年要將所有國家從糧農組織（FAO）的飢餓地圖上刪除。目前，糧農組織的年度報告指出，2023年世界飢餓人數仍持續上升。

G20峰會正式啟動

FAO》報導，糧農組織總幹事屈冬玉曾表示，人們所需要的全球治理體系，必須是完全協調且致力於實現所有可持續發展目標，而當涉及饑餓和貧困問題時，不但需要優先考慮人類，同時也要保護地球。

巴西擔任2024年G20輪值主席國，在今年2月的G20外長會議上呼籲和平、承認食物權和改革多邊機構為當務之急，而該會議以饑餓、可持續發展和全球治理為主要優先事項。如今，巴西也將主持11月的G20會議，希望會議中能為該倡議爭取更大支援。

迪亞茲表示，在11月里約熱內盧舉行的G20峰會上將正式啟動「全球反飢餓與貧困聯盟」，如今協議中的相關問題均已充分解決，將為支持該協議的國家鋪平道路。

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G20峰會 巴西 魯拉

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