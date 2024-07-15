婆羅洲象油棕園覓食 大馬動保局：非人類入侵棲息地

馬來西亞最近瘋傳婆羅洲象群在遭砍伐油棕園林地覓食影片，引發保育人士關注。野生動物保護局澄清指出，油棕園伐木後的樹葉果實成為婆羅洲象食物，並非人類入侵象群家園。

婆羅洲象是亞洲象的獨特亞種，被國際自然保育聯盟（IUCN）「瀕危物種紅色名錄」列瀕危物種。東馬沙巴（Sabah）斗湖（Tawau）最近有30到40頭婆羅洲象在遭砍伐林地覓食的影片在網路瘋傳。

這群婆羅洲象出現在斗湖聯邦土地發展局烏瑪斯墾殖區（Felda Umas）對面的珍德拉馬達（Cenderamata）農場與拉巴斯（Dumpas）農場的油棕園區，油棕園區林木甫砍伐完成，地面散落大量樹葉與果實，象群大快朵頤享受食物。

大馬官方馬新社（Bernama）報導，斗湖野生動物局官員蘭布特（Primus Lambut）表示，婆羅洲象覓食地點並非森林公園或自然保留地，而是位於油棕園區，因此，事發原因並非婆羅洲象的家園遭入侵或破壞，而是油棕園業者在園區伐木。

他指出，伐木後掉落地面的樹葉與果實成為象群的食物來源，吸引婆羅洲象覓食，這種情況經常發生於地勢偏遠並進行翻種的油棕園區，這次事發地位於道路邊，讓人誤認是象群棲地遭到破壞。

野生動物局呼籲，如駕車路途遭遇婆羅洲象群，要提高警覺，莫下車查看或拍照，不要有挑釁動作，至少保持50公尺距離，避免驚擾象群。

沙巴動保人士指出，馬來西亞隨著都市化發展，人類不斷侵入野生動物棲息地，經常可以看到野生動物棲息地與人類活動地區重疊而發生衝突情形，當地居民也要避免驚擾象群被反擊。

動保人士說，大馬已將婆羅洲象列入保護計畫，並建立串連森林的野生動物廊帶，婆羅洲象群覓食影片雖與破壞自然生態無關，但也凸顯瀕危大象棲息地逐漸消失的無奈現實，唯有擴大並保護象群棲息地，婆羅洲象才能悠遊於大自然。

婆羅洲象主要分布於東馬沙巴等地，約僅剩1000頭，婆羅洲象體型較小也被稱為侏儒象。

大馬媒體報導，侏儒象由於個性溫和天性，有「溫柔巨人」稱號，但最近數十年來受到大量伐木和種植油棕影響，婆羅洲象失去約60%的棲息地。