整個登機大廳就只有1位旅客！他遊離島意外「解鎖包機成就」

有時在搭乘大眾交通工具時，可能會碰到沒有其他乘客，獨自一人意外「包車」的狀態。近來有位日本網友，竟然就在搭乘飛機時，遇上類似的體驗，形成單人「包機」搭乘的罕見狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「shishi_zibie」分享，最近他在鹿兒島縣離島「德之島」準備搭機前往鹿兒島縣內時，發現除了他之外，沒有人通過安檢。等到在搭機大廳，準備要上飛機之前，更確定四周沒有其他人，等於一整架飛機，只會載運他一個旅客。

這位網友表示，過去他經常在日本離島間移動，所有離島線路的班機都有過搭乘經驗，也曾碰過飛機上只有五組客人的狀況。然而像現在這樣一人「包機」，還是第一次遇上，覺得這是相當特別的體驗。

網友們也紛紛回應「這個搭到會很坐立難安」、「以前我碰過整台飛機只有幾組客人的」、「雖然很奢侈，但有點寂寞啊」、「有乘客還是比較安心」、「根本是VIP會員了」、「我記得搭這段路線晚上五點時人滿多的，還是說這班是七點的，人就比較少了嗎」。