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大雨襲日本九州 新幹線部分區間一度停駛

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本九州為主的地區今天也受到梅雨鋒面的影響降下大雨，導致九州新幹線部分區間列車今天上午一度暫停行駛。鹿兒島縣內昨天受到大雨影響，有國道被大量沙土侵襲。

產經新聞報導，JR九州公司表示，由於雨量超標，今天上午九州新幹線熊本站與鹿兒島中央站區間的雙向列車，從頭班車起停駛，直到今天接近中午時，熊本至鹿兒島中央站方向的列車才恢復運行。

西九州新幹線正常行駛，不過武雄溫泉站至博多站的地方鐵路，部分列車也暫停行駛。

讀賣新聞報導，鹿兒島縣昨天起受到梅雨鋒面滯留，暖濕空氣流入影響，鹿兒島北部為主的地區降下大雨。

鹿兒島地方氣象台指出，從開始下雨至昨天下午4時的降雨量，薩摩町紫尾山地區觀測到433.5毫米雨量、阿久根市測得367.5毫米、出水市出現357毫米。

鹿兒島國道事務所表示，出水市內靠近宮地嶽神社的國道3號邊坡，昨天上午11時30分左右被沙土侵襲，範圍擴及長約40公尺、高度約10公尺的邊坡，並導致周邊約200公尺的道路禁止車輛通行。

鹿兒島地方氣象台預測今天多地恐面臨大雨，預測薩摩地區時雨量達40毫米、大隅地區的時雨量恐達30毫米，並呼籲當地居民嚴防土石流、激烈降雨等災害。

新幹線 雨量

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