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熱到玻璃窗裂了！業者透露「1天30件詢問」 示警這些狀況風險更大

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來因高溫發生多起玻璃窗龜裂的狀況。圖擷自ANNnewsCH YouTube
日本近來因高溫發生多起玻璃窗龜裂的狀況。圖擷自ANNnewsCH YouTube

近來日本天氣炎熱，氣溫飆破攝氏35度。高溫除了造成多起中暑事件以外，還出現許多玻璃窗戶因過熱導致龜裂的現象，形成住家上的安全問題，需要多加留意。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，窗戶修理業者高木實指出，每到了夏天炎熱的時候，就有許多玻璃窗、特別是有夾鐵絲的款式，容易產生龜裂狀況，一天甚至會收到30件顧客求助。

日本媒體「よろず～」報導，日本玻璃製造業者古西峻也指出，當玻璃窗被陽光直射時，被直射的部分就會受熱膨脹，而其他陰影的部分則維持低溫，被膨脹的部分擠壓，結果產生裂痕。其中夾鐵絲的玻璃因為含有異物，特別容易發生這種現象。

此外，包括家具、家電、冷氣室外機等太過緊貼玻璃窗，在玻璃上張貼海報、遮擋部分玻璃面，或者在缺乏專業設想下進行隔熱和遮擋措施等等，都可能讓玻璃龜裂的現象變得更嚴重。而一旦龜裂，就會增加整片玻璃碎裂的風險，因此若是察覺異樣，最好立刻通知相關業者檢驗。

玻璃窗 高溫

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