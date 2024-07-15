廉航延誤11小時 152名旅客擬集體控告德威航空

南韓聯合新聞日文版報導，152名旅客打算向南韓廉價航空德威航空提起集體訴訟，求償9000萬韓元、相當於台幣232萬元，因為上個月他們搭乘的航班延誤了11個小時。

德威航空6月13日從仁川－大阪往返航班均延遲11個小時起飛。當天，午夜零點4分從仁川機場出發的航班，延後4個小時才讓旅客登機。登機後又讓大家在機艙苦等3個小時，隨後被請下機。

有乘客因呼吸困難等身體狀況被迫放棄搭機，其餘乘客也不得不更改目的地的預定行程。參與訴訟的旅客包括從仁川出發到大阪航班的106人以及大阪往仁川的46名旅客。

原告律師表示，除了班機延誤帶來的精神損害，他們也要求航空公司賠償已經付款但無法入住的日本飯店費用、深夜抵達目的地機場，搭計程車等實質的支出。