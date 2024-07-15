快訊

殉職警黃瑋震遺孀PO帳號惹議 她一早再發文：是我不好沒處理好

溫網／阿爾卡拉斯21歲4冠破「三巨頭」紀錄 讚約克維奇是超人

瑞豐夜市3支水煮玉米賣230元被罵爆 業者駁：坐高速車來又不是在夜市挖

煙蒂燙女友「10多處燒傷」要治療2個月 慣犯惡男被抓辯：不記得了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性遭男友用煙蒂燙傷多處。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性遭男友用煙蒂燙傷多處。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本近來發生一起社會事件。一位20多歲的女性，遭到21歲的餐飲店員男友以煙蒂燙傷多處部位。男方遭逮捕後，還被發現過去就有多次暴力前科。

根據日本媒體北海道ニュースUHB」報導，這起事件發生在本月8日。當時男方在早上7點20分左右，在北海道札幌市的住宅內，用帶火的煙蒂去燙被害女性，造成對方的臉、手臂、胸部、腹部、腿部、背上等十多數部位燒傷。

事發後，女性在和朋友聯繫時，傳送了自己和男性吵架、受傷的照片給對方，於是這位友人立刻報警。女性由於全身多處燒傷，事後評估需要花1到2個月才能痊癒。男性嫌犯被逮，但僅承認有傷害女性背部，對於其他地方的傷勢則聲稱不記得了。

報導指出，這位男性在2023年12月，同樣也曾有過拿煙蒂去燙女性身體的嫌疑。此外，過去他也因為在計程車內對女性施暴，曾經遭到警方逮捕。除了這幾起事件以外，平時是否還有其他暴力行為，警方則正在追查當中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

兩性關係 北海道 家暴 日本

延伸閱讀

日人遊泰頻遇詐欺！中東男藉口「要去日本玩」 借看日鈔趁機摸走

脖上留吻痕！性騷16歲男選手禁賽3年 韓滑冰女神喊冤：我們情同意合

「讓我下車！」搭錯新幹線狂按警鈴又踹門 巴西男失控露餡遭日警逮捕

陸企餐飲進軍澀谷！目標不只陸客 鬧區開業搶攻日本年輕族群

相關新聞

廉航延誤11小時 152名旅客擬集體控告德威航空

南韓聯合新聞日文版報導，152名旅客打算向南韓廉價航空德威航空提起集體訴訟，求償9000萬韓元、相當於台幣232萬元，因...

煙蒂燙女友「10多處燒傷」要治療2個月 慣犯惡男被抓辯：不記得了

日本近來發生一起社會事件。一位20多歲的女性，遭到21歲從事餐飲店員職位的男友，被以煙蒂燙傷多處部位。男方遭逮捕後，還被發現從過去開始，就有多次暴力前科。

越南土石流11死 倖存者：拚命用手刨土保持呼吸

越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。倖存乘客表示，大家看到車胎陷入泥淖就下來推車，未料土石再次崩落壓...

好毛...日本錦糸町車站月台擺「人偶看板」 日網友：半夜等車會嚇哭

日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。...

腐爛彈藥威脅波羅的海生態 德國砸千萬元啟動清理計畫

波羅的海正面臨嚴重環境問題，約160萬噸海底廢棄彈藥不斷釋放有害化學物質和重金屬，對環境和人類健康構成嚴重威脅。為解決此...

曾是酒店媽媽桑...她走過曲折半生 轉身任神社宮司

日本奈良縣御所市的駒形大重神社59歲新任宮司（神社負責人）村山陽子，曾在大阪北新地及東京銀座酒店當過「媽媽桑」，走過曲折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。