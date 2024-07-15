煙蒂燙女友「10多處燒傷」要治療2個月 慣犯惡男被抓辯：不記得了

日本近來發生一起社會事件。一位20多歲的女性，遭到21歲的餐飲店員男友以煙蒂燙傷多處部位。男方遭逮捕後，還被發現過去就有多次暴力前科。

根據日本媒體「北海道ニュースUHB」報導，這起事件發生在本月8日。當時男方在早上7點20分左右，在北海道札幌市的住宅內，用帶火的煙蒂去燙被害女性，造成對方的臉、手臂、胸部、腹部、腿部、背上等十多數部位燒傷。

事發後，女性在和朋友聯繫時，傳送了自己和男性吵架、受傷的照片給對方，於是這位友人立刻報警。女性由於全身多處燒傷，事後評估需要花1到2個月才能痊癒。男性嫌犯被逮，但僅承認有傷害女性背部，對於其他地方的傷勢則聲稱不記得了。

報導指出，這位男性在2023年12月，同樣也曾有過拿煙蒂去燙女性身體的嫌疑。此外，過去他也因為在計程車內對女性施暴，曾經遭到警方逮捕。除了這幾起事件以外，平時是否還有其他暴力行為，警方則正在追查當中。

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