快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南土石流11死 倖存者：拚命用手刨土保持呼吸

中央社／ 河內14日專電
越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。 新華社
越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。 新華社

越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。倖存乘客表示，大家看到車胎陷入泥淖就下來推車，未料土石再次崩落壓垮眾人，他拚命用手刨土保持呼吸，最終獲救。

綜合越南媒體報導，越南北部河江省（Ha Giang）多個縣市自7月初開始每天降雨量皆達數百毫米，隨時都有土石流風險。13日凌晨4時左右，發生一起土石流，路過車輛與乘客共11人喪命、4人受傷。

2004年出生的武秘騁（Vu Mi Sinh）是這起災難中少數倖存的乘客。他躺在病床上回憶事發經過時表示，自己長年在河內市工作，近日想回家探望雙親，13日凌晨2時許抵達河江省後，一小時後又搭上一輛客車繼續前行。

他說，車上乘客有大人、小孩共近20人，整輛車幾乎坐滿。13日淩晨4時許，車子突然遇到大片土石落下，車胎陷入泥濘中無法前行，乘客見狀紛紛下來幫忙推車但推不動，附近車輛的駕駛與乘客看到也來幫忙。

武秘騁表示，大家推車推到一半又有大量土石落下，一行人才跑了幾步就被泥流掩埋，大概5分鐘後又再度發生土石流。「第一次，我還能聽到有人呼救，但第二次就沒聽到聲音了」，武秘騁說著說著紅了眼眶。

「我以為我生命到此結束了」，武秘騁指出，他用雙手拚命刨土，讓頭部可以露出地面保持呼吸，然而身體被泥石壓住完全動彈不得。他感覺到後方也有一個人和他一樣在刨土，但第二次土石壓下來時，就沒有動靜了。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）針對這起災難簽署電報，要求各部會和北部山區地方政府立刻採取行動，傾注全力解決河江省的土石流災害，並主動應對可能繼續發生的暴雨和土石坍方。

土石流 推車 越南

延伸閱讀

女星越南遭陌生男扎針 她崩潰：至今不知道發生什麼事

尼泊爾土石流沖走巴士 至少60名乘客下落不明

日本愛媛松山市土石流 住宅道路遭殃3人來不及逃

太矮不准入學？越南大學1科系 男身高要165cm、女158cm

相關新聞

越南土石流11死 倖存者：拚命用手刨土保持呼吸

越南北部山區昨天發生土石流殃及路過車輛，帶走11條生命。倖存乘客表示，大家看到車胎陷入泥淖就下來推車，未料土石再次崩落壓...

好毛...日本錦糸町車站月台擺「人偶看板」 日網友：半夜等車會嚇哭

日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。...

腐爛彈藥威脅波羅的海生態 德國砸千萬元啟動清理計畫

波羅的海正面臨嚴重環境問題，約160萬噸海底廢棄彈藥不斷釋放有害化學物質和重金屬，對環境和人類健康構成嚴重威脅。為解決此...

曾是酒店媽媽桑...她走過曲折半生 轉身任神社宮司

日本奈良縣御所市的駒形大重神社59歲新任宮司（神社負責人）村山陽子，曾在大阪北新地及東京銀座酒店當過「媽媽桑」，走過曲折...

罹癌後第2次露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

打包票 法國體育部長跳塞納河游泳

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）13日勇於嘗試在塞納河下水游泳，藉此宣示橫貫首都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。