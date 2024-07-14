快訊

尪遭毒駕撞死…殉職警妻嘆「孤兒寡母」提供郵局帳號 三重警分局證實：是真的

黃子韜擁850億身家！早認定徐藝洋 首揭3年戀情真相

訂單逾2000份！陸商家「緊跟時事」 秒開售川普槍擊案握拳上衣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好毛...日本錦糸町車站月台擺「人偶看板」 日網友：半夜等車會嚇哭

中央社／ 東京14日專電
日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。日本車站示意圖。圖／Ingimage
日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。日本車站示意圖。圖／Ingimage

日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。網友表示，可以想像半夜在這裡等待末班車會有多麼驚悚。

「市松人形」就是常見的日本人偶。在這幅比人還高的看板上，印著大大小小的日本人偶，一起直視前方，在網路上成為話題。

有網友說：「如果要搭末班車，看到這個會哭的」、「確實很恐怖，感覺晚上會移動」。不過，也有人認為：「確實很詭異，但還挺有趣的」、「這是某種廣告嗎？」意外達到宣傳效果。

日本富士新聞網（FNN）報導，由於看板上沒有廣告文字或公司名稱，東京都墨田區政府和製作市松人形的職人都不清楚看板設置目的。詢問後，才知道是JR東日本的千葉分公司為宣傳地方文化所設置。

JR錦糸町車站所在的墨田區曾有約200家製作市松人形的工藝店，與這種傳統技藝有著深厚淵源。

管轄車站的JR東日本公司表示，設置看板的目的「是為了宣傳當地傳統工藝市松人形的魅力」。

墨田區目前僅有的3名職人之一、在製作市松人形方面屬於大師級的藤村光環表示，他曾向墨田區和JR公司提供人偶照片，但不清楚是誰、出於什麼目的設置了看板。「廣告看板上的人偶是我製作的，不過看板不是我設計的，希望能夠好好調查一下。」

藤村表示：「如果有人注意到它們，我會很高興。我不是想要嚇唬別人才製作人偶。不管大家認為它們可愛或不可愛，如果能成為話題就好了。」

X 廣告 日本 東京

延伸閱讀

日本九州大雨新幹線區間停駛 當局籲24萬人避難

日本大地藝術節登場 台灣田中央工作群、幾米參展

比日本便宜！好市多引進「1商品」用途曝光 網讚：好有質感

相關新聞

好毛...日本錦糸町車站月台擺「人偶看板」 日網友：半夜等車會嚇哭

日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。...

腐爛彈藥威脅波羅的海生態 德國砸千萬元啟動清理計畫

波羅的海正面臨嚴重環境問題，約160萬噸海底廢棄彈藥不斷釋放有害化學物質和重金屬，對環境和人類健康構成嚴重威脅。為解決此...

曾是酒店媽媽桑...她走過曲折半生 轉身任神社宮司

日本奈良縣御所市的駒形大重神社59歲新任宮司（神社負責人）村山陽子，曾在大阪北新地及東京銀座酒店當過「媽媽桑」，走過曲折...

罹癌後第2次露面 凱特將出席溫布頓男單決賽頒獎

英國肯辛頓宮證實，威廉王儲的妻子凱特將參加14日登場的溫布頓網球錦標賽男子單打決賽。

打包票 法國體育部長跳塞納河游泳

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）13日勇於嘗試在塞納河下水游泳，藉此宣示橫貫首都...

性愛節目名人「露絲博士」紐約逝世 享耆壽96歲

美國著名性治療師，被稱為「露絲博士」的韋斯特海默(Ruth Westheimer) 12日在紐約市寓所逝世，之前一個月她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。