日本大地藝術節登場 台灣田中央工作群、幾米參展

日本最大型的國際戶外藝術節「越後妻有大地藝術節」13日在新潟縣十日町與津南町開幕，台灣有田中央工作群與日本建築師田熊隆樹合作的「被大地擁抱的座椅」，及幾米作品「2024年Kiss ＆ Goodbye被遺忘的珍貴回憶」參展。

3年一度的大地藝術節自2000年，以振興正在經歷高齡化、人口減少的越後妻有地區為目的首次舉辦，今年邁入第9屆。

策展總監北川富朗為開拓生活空間及美術的化學反應的可能性，邀請各國藝術家在當地創作，透過藝術力量、居民智慧及地域的資源，共同振興當地農村。今年展出來自41個國家與地區、275組藝術家共311件作品，其中85件為新作品、新展出。

北川富朗說，大地藝術節已成為地方創生的典範，這種「特定場域藝術 （site-specific art）」藝術旅遊，逐漸被認為是與日本動漫、和食並列的日本獨特發明。

台灣的田中央工作群與藝術家幾米今年在文化部駐日本台灣文化中心與主辦單位合作邀請下參展，向國際展現台灣藝術之美。大地藝術節於13日舉辦開幕式，田中央工作群執行長劉黃謝堯及幾米團隊出席，與各國參展藝術家與日本藝術界人士交流。

駐日台灣文化中心表示，為開拓台灣藝術家國際展演舞台，中心近年積極與日本重要藝術活動合作，包括大地藝術節、瀨戶內國際藝術節、六本木藝術之夜等，許多台灣藝術家因為在日本展出作品後被歐美策展人發現，獲選前往歐美知名國際藝術節展出。

為改善位於松代城山區域「田野美術館」缺乏休憩空間的現狀，建築師黃聲遠率領的田中央工作群與日本建築師田熊隆樹提出「被大地擁抱的田野美術館計畫」10年計畫。

今年作品「被大地擁抱的座椅」，為在藝術節活動中心「農舞台」附近的山路邊，製作融入周遭環境景觀的長椅，提供觀光客及當地民眾休憩，可停下腳步休息欣賞大自然的藝術公眾休憩空間，同時讓作品成為當地自然人文景觀與生活的一部分。椅子表面採用日本傳來台灣，但日本現在已很少見的洗石子工法，讓參展民眾體驗台灣味的建築特色。

幾米的參展作品「2024年Kiss ＆ Goodbye被遺忘的珍貴回憶」，將飯山線土市站和越後水澤站的意象延伸至兩座車站旁的草地，打造多個縮小的立體車站與微型空間，表面自然質樸，內在別有洞天。在地居民們出借難忘與珍惜之物，在幾米精心安排的舞台登場，述說著一段段久久想起的珍貴回憶。

「忘記親一下」是幾米在2015年受邀參與越後妻有大地藝術節的長篇創作，當年在被稱為「魚板屋」的弧形屋頂倉庫內外展示畫作，今年重登會場。

幾米鼓勵前來參與藝術節的民眾可以進入2015年的兩座魚板屋，和「忘記親一下」的故事與作品開啟充滿想像的奇妙旅程，然後在四周散步，探索每一個心情劇場，想想自己身旁值得珍惜的人事物。

越後妻有大地藝術節由7月13日展到11月10日。