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野火肆虐 加拿大東北部9000人被迫疏散

中央社／ 蒙特婁13日綜合外電報導

加拿大消防官員今天表示，由於野火肆虐，加國東北部約有9000人被迫疏散。

法新社引述當地消防官員莫蒂（Jeff Motty）的說法報導，紐芬蘭省（Newfoundland）和拉布拉多省（Labrador）的拉布拉多市和瓦布希市（Wabush）居民被勒令離開家園。

莫蒂表示，「我們發現當地有嚴重的火災。火勢每分鐘蔓延約50公尺。」

社群媒體流傳的照片顯示，天空被濃煙遮蔽，許多汽車在加油站大排長龍等待加油。

莫蒂說，由於火勢太大，無法出動飛機投水滅火。

聯邦當局昨天表示，入夏以來的天氣狀況有助控制野火，但該國正進入野火高峰季節。

加國目前正設法撲滅575起野火，其中400多起被認為已經失控。近日又發生多起野火，特別是在遭受熱浪侵襲的該國西部地區。

加油站 拉布拉多 社群媒體

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