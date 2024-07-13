「落雷巨響土石滅頂」日本松山城旁暗夜土石流 失聯3人確認罹難

日本愛媛縣松山市的松山城旁，12日清晨發生土石流沖毀民宅災情，警消人員經過一天多的搜救，今天在現場尋獲失聯3名男女，縣府表示，3人已被確認死亡，警方正釐清死者身分。

日本放送協會（NHK）報導，7月12日清晨4時前，松山城旁的山坡大幅崩塌，大量土石流沖入位於松山市綠町的數間民宅內。其中住在木造房內的90多歲丈夫、80多歲妻子及40多歲兒子，在土石流發生後便下落不明。

警消人員經過一天多的搜救，愛媛縣政府表示，今天下午尋獲兩名男性跟一名女性共3人，之後確認3人都不幸罹難。

赴災害現場視察的地層工程學專家、日本香川大學特任教授長谷川修一說，現場像山谷般的地形，過去也曾發生過土石流，是容易發生土石災情的地形。

松山城附近很多山坡被指定為「土石災害警戒區域」等，但這次受災的部分民宅並不在警戒區域內。

長谷川對此說，可能是因為土壤逐漸堆積在山谷底部，讓山坡坡度變緩，然後被判斷成發生土石災害風險低的地區。

長谷川說，日本各地都有同樣的地形，有必要針對「土石災害警戒區域」的指定方式與對策進行修正。

根據住在事發現場對面大樓的大學生所述，昨天一共發生3次土石崩塌，第1次是在清晨4時前，突然聽到像落雷般巨響後往外一看，就聞到空氣中瀰漫著土壤味道，然後意識到發生山崩。

這名大學生說，第2次崩塌發生在清晨5時前，因為聽到像是樹木傾倒的聲音，再度發生土石流，這時有民宅被土石沖毀，完全看不到屋頂。在約30分鐘後又發生第3次土石崩塌，可以看到含有大量泥土的水一口氣從山坡沖向道路。