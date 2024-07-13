英國監獄人滿為患 數千名囚犯將提早獲釋

英國新任司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）今天宣布，為防止監獄系統因人滿為患而「崩潰」，9月開始將有數千名囚犯提早獲釋。

法新社報導，馬穆德表示，自去年以來監獄的使用率達99%，目前僅剩700個空位供男性囚犯使用。若不採取上述措施，可能會面臨「法律和秩序徹底崩潰」的風險。

英格蘭和威爾斯的人口平均受刑人數是西歐最高。

英國監獄高級督察泰勒（Charlie Taylor）本週表示，監獄正處於「臨界點」，需要採取緊急行動。

這次提早釋放措施，並不適用於刑期4年以上的暴力犯罪者、性犯罪者、因家暴罪入獄者，以及被判無期徒刑者。

英國工黨在上週大選獲勝後，馬穆德受任命為司法大臣，他以戲劇性口吻警告，一旦監獄爆滿，可能會有「一拖拉庫的危險人物在全國各地流竄且無處可去」。

馬穆德指責前保守黨政府對監獄系統「疏忽職守」。

官方今天的數據顯示，英國囚犯總數超過8萬7505人，其中8萬3755人是男性，囚房僅剩1451個空位。

英國正在興建中的監獄有6座，可增加2萬個空位，其中約1萬個預定明年底前完工可用。