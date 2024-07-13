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印度富豪為子舉辦豪奢婚禮 馬拉松慶祝眾星雲集

中央社／ 孟買12日綜合外電報導
印度億萬富豪安巴尼（右）的么兒安南特（左）與長期交往的同齡女友麥潛德在孟買舉辦婚禮，眾多寶來塢明星出席。 歐新社
印度億萬富豪安巴尼（右）的么兒安南特（左）與長期交往的同齡女友麥潛德在孟買舉辦婚禮，眾多寶來塢明星出席。 歐新社

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）藉著他價值2600億美元的信實集團（Reliance）在社群媒體大肆宣傳兒子的喜事，讓今天這場極盡奢華的婚禮在國內外掀起熱議。

路透社報導，信實集團的宣傳，加上一眾寶萊塢（Bollywood）明星的貼文和媒體報導，成功激起大眾對這場婚禮的興趣，掩蓋了一些質疑是否有必要在印度貧富差距擴大之際如此奢侈的批判性貼文。

安巴尼29歲的么兒安南特（Anant）與長期交往的同齡女友麥潛德（Radhika Merchant）成婚，這場在孟買舉辦的婚禮眾星雲集，美國女星金卡戴珊（KimKardashian）、美國前拳王泰森（Mike Tyson）、兩位英國前首相布萊爾（Tony Blair）和強生（BorisJohnson）等名人也受邀出席，慶祝活動將一連持續3天。

信實集團一名不具名主管說，這場婚禮是「印度在全球舞台上聲望漸增的有力象徵」。

安巴尼是亞洲首富，向來以舉辦奢華派對聞名，尤其是為了他的3個孩子阿卡西（Akash）、伊莎（Isha）與安南特。這些派對常有國際藝人表演和寶萊塢明星出現，花費通常以數百萬美元計。

安南特的婚禮很有可能是安巴尼迄今舉辦過最奢華的盛會，但還不清楚花了多少錢。

印度反對派政治人物艾薩克（Thomas Isaac）等人則認為，花這些錢「駭人聽聞」。艾薩克在社群平台X寫道：「法律上來說，那或許是他們的錢，但這種鋪張花費對大地和窮人來說是種罪過。」

在印度，婚禮集會被視為公共活動，因此孟買主要商業區實施4天交通限制，引發民怨。

這場婚禮限制人員進出，細節也嚴格保密，好奇的大眾只能透過信實集團的臉書（Facebook）粉絲專頁得知部分資訊，上面分享了舞蹈表演的影片和照片，讓人一窺這場私人盛會的風光。

這場婚禮限制媒體參與，今晚只有少數攝影師和電視台工作人員獲准捕捉賓客的畫面。

婚禮活動始於今年3月，先是3天的婚前派對，有1200人受邀參加，還請到美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）表演；接著是5月的歐洲豪華郵輪之旅，有800人參加。

印度 婚禮 美國

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