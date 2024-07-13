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氣候變遷干擾 亞馬遜流域短期內乾旱和洪水更嚴重

中央社／ 聖保羅12日專電

森林砍伐、火災以及氣候變遷，是近年來巴西亞馬遜河流域水文變化加劇的主要原因，重要支流黑河的水位降至百年新低，影響巴西各地在更短時間內發生更嚴重的乾旱和洪水

巴西科學促進會（SBPC）第76屆年會7日至13日在巴拉州首府貝倫市（Belém）巴拉聯邦大學（UFPA）舉行，主題是「科學促進可持續和包容的未來：與自然締結新的社會契約」。

亞馬遜國家研究所（INPA）研究員桑加特（JochenShöngart）在關於亞馬遜地區乾旱和洪水的座談會中指出，氣候變遷影響亞馬遜河洪水潮汐幅度發生變化，導致河水暴漲暴落，對依賴森林資源的河岸居民和經濟活動產生巨大影響。

巴西Mamirauá可持續發展研究所研究員佛萊希曼（Ayan Fleischmann）指出，近年來嚴重乾旱和洪水增加已經影響亞馬遜河下游約23%的洪泛區，汛期持續時間每年增加50天以上。

然而，2023年卻發生極端乾旱，導致亞馬遜流域索里蒙河中游的特菲湖（Lago Tefé）乾涸，水位每天下降近30公分，水溫升高，造成數百隻淡水河豚集體暴斃。

佛萊希曼指出，由於水文循環失去平衡，今年可能再度發生嚴重乾旱。巴西地質局礦產資源研究公司（CPRM）監測數據顯示，5月21日至6月19日期間，亞馬遜河流域大部分地區的降雨量低於預期，威脅當地居民的生活品質和動植物生存。

佛萊希曼表示，這正是亞馬遜河流域存在的悖論，雖然擁有豐富的水資源，卻未能有效開發與利用，一旦發生類似2023年久旱不雨的情況，馬上面臨水荒危機。

亞馬遜聯邦大學（Ufam）教授瓦恩佛里德（IngoDaniel Wahnfried）表示，亞馬遜河是世界平均流量最大、流域面積最廣、支流最多的河流，擁有巨大的含水層地下水儲量，但因系統複雜，在不同位置、深度和不同的地質構造中有不同的含水層，不易進行研究、開發和利用。

巴西 洪水

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