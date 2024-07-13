大阪關西世博吉祥物「脈脈」首度赴台宣傳 可愛吸睛

2025年世界博覽會（大阪關西世博）倒數約9個月，吉祥物「脈脈」首度訪台，12日起至15日為止在台北表演宣傳，獲讚非常可愛、特別。

大阪關西世博的營運單位，「公益財團法人2025年日本國際博覽會協會」地域暨觀光部審議役（主管）川村泰正、海外交流部海外廣報暨推廣課代理課長松田博和等人陪同「脈脈」在2024台北夏季旅展會場–世貿1館日本館賣力表演、宣傳，台灣民眾爭相搶著合影。

「脈脈」的設計緣自關西地區某處小泉中的細胞和水結合誕生而成的神秘生物。身體紅色部分代表生命的象徵「細胞」，藍色部分代表可隨意變形的「清水」。「脈脈」可隨意改變形狀，不少民眾覺得很可愛。

日本朝日電視台報導，2024台北夏季旅展會場約有600個攤位，這次首度設立日本專屬區，「脈脈」是活動最亮眼的主角，備受歡迎。

1位台灣女性受訪時說，這是第一次見到「脈脈」，覺得蠻可愛的，設計很特別，有很多眼睛。有一名男童也說「脈脈」很可愛，尤其是臉部周邊圍著圈圈。

日本放送協會（NHK）報導，在這場旅展開幕式，「脈脈」登台表演，還在旅展會場中走動，與進場民眾互動。會場內設有介紹大阪關西世博的主題、場館等宣傳攤位，希望招攬更多台灣民眾造訪關西。

台灣民眾很喜歡到日本旅遊，去年訪日的台灣觀光客逾420萬人次，僅次於韓國的約695萬人次。

NHK還報導，台北夏季旅展會場1位50多歲的台灣男性受訪時表示，聽了日本館的介紹，對大阪關西世博的設施及整體印象有了深入的了解。

1970年曾與父親一同觀賞大阪世博的1名60多歲台灣女性表示，看了大阪關西世博的相關介紹回憶起往事。她覺得「脈脈」頗富新鮮感，讓人看一眼就記住。

大阪關西世博主題為「設計充滿生命光輝的未來社會」，副主題是「拯救生命，賦予生命，連結生命」，希望集結智慧，提出解決全球性永續發展問題的方法。世博預定2025年4月13日至10月13日在大阪灣區的一座人工島「夢洲島」舉辦，已有161國與地區、9個國際組織宣布參加。

這是日本第3次舉辦世界博覽會，大阪時隔55年舉辦世博，也是繼2005年在愛知縣舉辦的「愛．地球博覽會」後時隔20年再度舉辦世博。