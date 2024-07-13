愛爾蘭第4屆翻譯擂台 黃璽台灣原民詩作為題

中央社／ 倫敦12日專電

愛爾蘭三一大學與國立台灣文學館合作，近日啟動第4屆「翻譯擂台」競賽，廣邀各國好手將台灣原民詩人黃璽（TemuSuyan）的詩作「莎拉茅群訪談記事」譯為英語，投稿10月1日截止。

生於1990年的黃璽具泰雅族與布農族血統，是台灣原住民新生代詩人，2021年以「莎拉茅群訪談記事」獲台灣文學獎「原住民漢語新詩創作」首獎，2023年出版詩集「骨鯁集」（Khu Ka Qaraw Qulih）。

愛爾蘭都柏林三一大學（Trinity College Dublin）文學與文化翻譯中心（Centre for Literary & CulturalTranslation）2021年起與駐愛爾蘭代表處合作，舉辦翻譯擂台（Translation Slam），歷年陸續以台灣詩人的華語詩、台語詩及客語詩為題。競賽今年首次改由台灣文學館與愛爾蘭方合作舉辦，並以台灣原住民詩人的創作為題。

黃璽的「莎拉茅群訪談記事」為華語詩。三一大學文學與文化翻譯中心主任哈德利（James Hadley）指出，「莎拉茅群訪談記事」雖是華語詩，卻深刻呈現台灣原民文化及原民社群面臨的挑戰。作品觸及水資源、過度開發、環境變遷等議題，愛爾蘭與台灣同為島國，可以同理體會。

哈德利說，愛爾蘭高度重視文化多樣性；今年翻譯擂台以台灣原民詩作為題，既是愛爾蘭文壇創舉，也讓更多英語世界人士有機會瞭解豐富的台灣原民文化。

為讓參賽者更容易親近作品，翻譯擂台特別錄製黃璽專訪及黃璽的詩作朗讀影音檔供參。

駐愛爾蘭代表楊子葆表示，台文館4月曾在愛爾蘭舉辦「台灣原住民文學展」，接著翻譯擂台以台灣原民詩作為題，不僅讓愛爾蘭各界有機會進一步瞭解台灣歷史及其多樣文化，也促進台灣與愛爾蘭的交流對話。

「莎拉茅群訪談記事」講述大甲溪流域泰雅族分支莎拉茅（Slamaw）群的歷史。

翻譯擂台仿效美國詩人史密斯（Marc Smith）1984年在芝加哥舉辦的「尬詩擂台」（Poetry Slam），透過導入「競技」元素增進文學翻譯的趣味性。

原住民 愛爾蘭 詩人

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