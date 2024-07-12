米蘭昆德拉家鄉收藏3000本著作 象徵作者落葉歸根

著有「生命中不能承受之輕」的作家米蘭昆德拉11日逝世滿週年。米蘭昆德拉圖書館經理巴芙科娃表示，圖書館選擇建在布爾諾，象徵昆德拉在生命終點回歸家鄉；儘管昆德拉已不在世，他的作品將持續啟發讀者。

著有「生命中不能承受之輕」（The UnbearableLightness of Being）的文壇巨擘米蘭昆德拉（MilanKundera）去年7月11日逝世。捷克第二大城布爾諾（Brno）是昆德拉的家鄉，這裡有一座米蘭昆德拉圖書館，收藏3000本昆德拉的作品，包含小說、詩歌、戲劇與評論等。

米蘭昆德拉圖書館經理巴芙科娃（JindraPavelkova）接受中央社記者專訪表示：「我認為他在布爾諾的生活，比後來在布拉格的生活要快樂得多。」

她說，從昆德拉與妻子薇拉（Vera Hrabankova）通信中能看出，昆德拉年輕時在布爾諾度過，在這裡有很多朋友，還有他的父母。巴芙科娃認為：「圖書館在布爾諾是一種象徵，象徵他在生命的終點時回歸布爾諾。」

巴芙科娃表示，捷克年長者更熟悉昆德拉早期的作品，比如「可笑的愛」（Laughable Loves）或「玩笑」（The Joke）；年輕人則更熟悉他後期的作品，例如「生命中不能承受之輕」。

巴芙科娃說，現在老一輩讀者又重讀昆德拉的作品，因為過去很長一段時間，他們無法讀到這些作品。

她表示：「昆德拉早期的作品是以捷克語撰寫，但先是由加拿大68出版社（68 Publishers）出版，而不是在捷克出版。1990年後，這些作品由布爾諾的亞特蘭提斯出版社（Atlantis Publishing House）在捷克出版，人們才有機會重新閱讀昆德拉。」

●「生命中不能承受之輕」享譽國際 昆德拉定位自己為歐洲作家

「生命中不能承受之輕」是昆德拉最知名的作品。截至2021年，已被譯成41種語言，是昆德拉作品中被翻譯最多語言的書籍。

巴芙科娃說，這部作品雖然描述共產時代生活，但它最主要還是一本愛情小說。「昆德拉一直說自己不是政治作家，他寫的是有關生活和愛情的小說。」

她表示，各國讀者對昆德拉不同的作品展現不同興趣，例如在有些國家，「不朽」（Immortality）比「生命中不能承受之輕」更加知名。

巴芙科娃認為，文學最有趣的地方是「你可以在書中找與自己生活有關的東西，並且不斷思考它」。

儘管昆德拉在文壇享有盛譽，但他在捷克人眼中卻有「爭議性」，同時有正反評價。背後的原因是，昆德拉1975年流亡法國後，就鮮少回來捷克，且開始以法語創作，因此捷克讀者當時無法以捷克文讀到他的作品。

巴芙科娃說，很多捷克人認為昆德拉不想回來捷克，或以為昆德拉不想讓捷克人以捷克文讀他的書。「實情並非如此。昆德拉希望親自把他的作品翻譯成捷克語，但他沒有時間，因為他要寫新的作品。很多捷克人不了解這點。」

昆德拉的身分也備受討論：「究竟他是法國作家，還是捷克作家？」巴芙科娃指出，最重要的是，昆德拉認為自己是一位「歐洲」作家。

她說，昆德拉的作品不僅描述捷克現實生活，他後期小說中，也提到法國生活。「他在書中描寫許多國籍的人物，包括瑞士人、德國人等。昆德拉善於觀察各個民族，了解他們的特點。他為歐洲而寫。不僅如此，他的作品被全世界讀者閱讀與受到喜愛。」

●米蘭昆德拉圖書館落腳布爾諾 象徵落葉歸根

巴芙科娃表示，米蘭昆德拉圖書館去年4月1日開幕，那一天正是昆德拉94歲生日。這座圖書館收藏昆德拉3000本出版品，包含小說、隨筆、詩歌和戲劇作品。

她說：「昆德拉的作品被翻譯成57種語言。但遺憾的是，我們目前只收藏50種語言的版本。」

巴芙科娃說，圖書館有豐富的檔案資料，包含昆德拉的照片、關於他的書籍評論和獲得的各種榮譽，這些對研究昆德拉的人來說很重要。讀者來米蘭昆德拉圖書館可以借閱書籍，許多資料也被數位化，以電子形式提供。

談及米蘭昆德拉圖書館的成立契機，巴芙科娃表示，捷克摩拉維亞圖書館（Moravian Library）館長庫比切克（Tomáš Kubíček）2019年籌辦米蘭昆德拉展時，在巴黎和昆德拉及他的妻子薇拉會面。

當時，薇拉問：「終有一天，這些書將會去哪裡？」她表示，願意把昆德拉的書捐給摩拉維亞圖書館，成立一個米蘭昆德拉圖書館。

巴芙科娃說，她沒見過昆德拉本人，但在籌備圖書館過程中，持續與薇拉通信，很感謝薇拉照料檔案，並提供許多協助。儘管昆德拉本人沒有來過圖書館，「但我認為米蘭昆德拉，已經透過他的作品來到這裡」。

她表示，米蘭昆德拉圖書館開幕以來，很高興看到世界各地的讀者來到這裡，找到他們語言的譯本，坐下來靜靜看書，也歡迎台灣讀者來圖書館閱讀。