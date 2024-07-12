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這幾種生活習慣恐引發癌症 研究：4成死亡與習慣有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，不少癌症病患是因吸菸、飲酒等習慣罹癌甚至死亡。示意圖／ingimage
研究指出，不少癌症病患是因吸菸、飲酒等習慣罹癌甚至死亡。示意圖／ingimage

美國癌症協會近期發布一份報告，發現30歲上的美國人中，每10個罹患癌症的病人，就有4個死因跟生活習慣有關。這些習慣包含吸菸、過重、飲酒、缺乏運動、不良的飲食習慣等，希望民眾能注意自己的生活習慣，降低癌症患病率。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一份發表在《CA：臨床醫生癌症期刊》（CA: A Cancer Journal for Clinicians）的研究報告顯示，2019年，美國30歲以上成年人有71萬3340例癌症病例，26萬2120例因癌症死亡；有44%死者的死因與生前生活習慣有關。

報告顯示，2019年確診癌症的病人有19%與吸菸有關，人數為34萬4070人；因吸菸造成癌症並死亡的病例則為16萬9810人，佔總人數的30%。另外造成病患罹患癌症並死亡的生活習慣還有體重過重、飲酒、久坐缺乏運動、不健康的飲食習慣、陽光照射和HPV病毒感染。

研究作者伊斯蘭米（Farhad Islami）博士是美國癌症協會差異研究資深主任。他表示，造成死亡的生活習慣最大宗的就是吸菸，緊接在後的是體重過重、飲酒、日曬和缺乏運動。

雖然研究沒有具體定義過重的標準，不過該研究使用的應該是美國醫生常見的BMI身體指數標準。研究也沒有提及研究對象的飲酒量，不過根據美國疾病管制中心定期飲酒的標準，成年男性一天2杯、女性一天1杯。

伊斯蘭米認為，戒菸、減少飲酒、維持健康體重和養成健康的飲食習慣能夠減少癌症死亡人數，希望藉由這項報告提升民眾對癌症風險因素的認知。

抽菸 癌症

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