兒子胎記被當成瘀青 親媽因警方誤認虐嬰遭拘留

英國一名亞裔女子因為兒子身上有胎記，被醫院誤會是虐嬰，進而報警讓女子遭到逮捕。警方不只將她拘留20小時，過程中也不顧女子要餵母乳，不讓女子聯絡家人。女子認為警方是因為種族歧視認定她虐嬰，並向醫院提出告訴。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2023年11月19日，塔帕（Laxmi Thapa）生下一名男嬰，當時醫院告訴她，寶寶的身上有蒙古斑，這種色素性斑塊會呈現青紫色或灰藍色，看起來很像瘀青。

不過隨著寶寶長大，這些胎記顏色開始變深，還布滿寶寶的手和肩膀，於是塔帕便在2024年5月28日帶寶寶到醫院就醫。當時醫院要求她簽一些「無法閱讀」的文件，接著就告訴她警察已經在門口等她。

原來醫院向警方報案，認為6個月大的寶寶疑似遭到虐待。院方跟警方都沒有做任何的檢查，就「已經做出假設」，認為塔帕虐待寶寶，他們不僅把寶寶帶走，也隨即將塔帕帶回警局拘留。

當時塔帕的丈夫不在現場，即使她跟警方解釋，告訴警方她必須在寶寶身邊，因為寶寶有濕疹只能喝母乳，警方也充耳不聞，甚至拒絕讓她聯繫家人。塔帕一直到5月31日，醫院確認寶寶身上的斑點是胎記以後，她才得以跟兒子團聚，院方也向塔帕道歉。

不過塔帕非常不滿，她認為院方和警方的失誤讓寶寶的濕疹變得更嚴重，他們不該在沒有仔細調查的情況下，就把她當罪犯對待，只因為她「來自另一個國家，有不一樣的膚色」。塔帕現在已對醫院提出告訴。